Let op: verborgen tekst op screenshots is tóch te lezen (op deze manier)

Heb jij gevoelige tekst verborgen op een screenshot? Let dan goed op, want deze tekst is in sommige gevallen tóch te lezen. Zo voorkom je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verborgen tekst op iPhone

Het is de laatste jaren veel gemakkelijker geworden om schermfoto’s te bewerken op je iPhone. Direct na het maken van een screenshot krijg je op je iPhone de mogelijkheid om (aan)tekeningen of andere bewerkingen toe te voegen. Maak je een schermafbeelding van een document, gesprek of andere geschreven tekst? Dan kun je met bewerkingen in screenshots er ook voor zorgen dat bepaalde tekst wordt verborgen.

Tekst is gemakkelijk te verbergen in de nabewerking van een schermfoto. Je kunt een zwarte streep halen door de tekst, waarvan je niet wilt dat de ontvanger deze ziet. Nu blijkt dat het eenvoudiger is dan gedacht om deze verborgen tekst tóch weer te lezen. Gevoelige informatie kan daardoor onbedoeld zichtbaar zijn voor de ontvanger, terwijl je in de veronderstelling bent dat deze is uitgewist. Zo is verborgen tekst toch te lezen:

Tekst gaat verder onder de video.

Zo voorkom je dat

Deel je een schermafbeelding met tekst, waarvan je niet wilt dat de ontvanger alles kan lezen? Let dan goed op bij het verbergen van deze tekst, want in sommige gevallen is de tekst toch weer terug te halen door de ontvanger. Het gaat om tekst die met de markeerstift op de iPhone is verborgen. Als de ontvanger de helderheid van de schermafbeelding verhoogd, wordt deze tekst alsnog zichtbaar. Wil je dat voorkomen? Kies dan de volgende instelling bij het bewerken van een screenshot:

Ga naar het scherm waarvan je een foto wilt maken; Maak een screenshot op je iPhone door de vergrendel- en onderste volumeknop tegelijk in te drukken; Tik op de schermafbeelding in de linkerhoek en kies voor de stift rechtsboven; Selecteer bij het bewerken van de afbeelding de stift aan de linkerkant; Tik op het gekleurde bolletje naast de plusknop (+); Kies voor de zwarte kleur rechtsboven en tik weer op de schermfoto; Zet tot slot een streep door de tekst die je wilt verbergen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is van belang om bij het bewerken van de afbeelding voor de stift in de linkerhoek te kiezen. Deze stift is niet doorschijnend, in tegenstelling tot de markeerstift die je kunt gebruiken bij het bewerken van screenshots. Met de stift weet je zeker dat de tekst op de screenshot écht verborgen wordt en later niet alsnog terug te halen is door het bewerken van de foto. Zo voorkom je dat schermafbeeldingen die je deelt via bijvoorbeeld WhatsApp meer informatie weggeven dan je eigenlijk wilt.

Meer iPhone-tips

Maak jij regelmatig screenshots op je iPhone, waarbij je tekst in documenten of gesprekken verbergt? Let dan goed op bij het kiezen van de stift na het maken van de schermafbeelding, want die bepaalt of de tekst later tóch bekeken kan worden. Zeker bij gevoelige informatie is het niet de bedoeling dat deze alsnog wordt bekeken door de ontvanger.

Wil je er zeker van zijn dat jouw verborgen tekst op screenshots niet onbedoeld wordt gelezen? In dat geval kun je er ook voor kiezen om de tekst van de schermfoto af te snijden, mits dat mogelijk is. De tekst wordt dan niet verzonden bij het delen van de schermafbeelding en is dus ook niet terug te halen door het nawerken van de foto. Vond je deze tip handig? Bekijk dan hier meer tips voor je iPhone: