WhatsApp heeft een verborgen knop – en die kan je veel tijd besparen

WhatsApp heeft een nieuwe knop toegevoegd, die je veel tijd kan besparen in de berichtendienst. Hier vind je de verborgen button!

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WhatsApp-knop

WhatsApp heeft weer een update uitgebracht! In de nieuwe softwareversie introduceert de berichtendienst voor het eerst een betaald abonnement. Met WhatsApp Plus krijg je toegang tot meer functies, waaronder exclusieve stickers en ringtones. Je vindt WhatsApp Plus bij de instellingen van de applicaties, maar dat is niet de enige verandering. WhatsApp heeft de indeling van alle instellingen subtiel gewijzigd.

Aan de instellingen in WhatsApp is een nieuw tabblad met ‘Subscriptions’ toegevoegd. Daar vind je voortaan WhatsApp Plus, waarmee de berichtendienst nóg een menu rijker is. Bij vrijwel iedere update worden de instellingen van WhatsApp uitgebreid, dat een voordeel én een nadeel heeft. Je krijgt er steeds meer mogelijkheden bij, maar het wordt ook steeds moeilijker om bepaalde functies te vinden. Gelukkig heeft WhatsApp daarvoor een handige knop toegevoegd.

Nieuwe zoekfunctie in WhatsApp

Zoek jij regelmatig naar bepaalde instellingen in WhatsApp? Je kunt dan tegenwoordig lang zoeken, want de berichtendienst beschikt over steeds meer functies. Waar je eerder een handige zoekbalk in WhatsApp kon gebruiken, is die in de nieuwe versie van de applicatie verdwenen. In plaats daarvan heeft WhatsApp een verborgen knop toegevoegd, waarmee een compleet zoekmenu verschijnt. Hier vind je die:

Open WhatsApp; Tik onderin de menubalk op ‘Jij’; Ga naar het vergrootglas linksboven in beeld; Zoek tot slot naar de functie in WhatsApp.

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Heb je op het vergrootglas getikt in WhatsApp? Er verschijnt dan een compleet menu, waarin veelgezochte functies van WhatsApp worden weergegeven. Denk hierbij aan je favorieten, lijsten, massaberichten en met ster gemarkeerde berichten. Met de knop in WhatsApp heb je deze functies zo gevonden. Zijn dit niet de instellingen die je zoekt? Je kunt dan ook een simpele zoekopdracht invoeren, WhatsApp leidt je dan vanzelf naar de juiste instellingen.

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WhatsApp heeft afscheid genomen van de traditionele zoekbalk bij de instellingen, maar daar krijg je een veel handigere knop voor terug. Deze verborgen knop kan je veel tijd besparen, want je hoeft niet meer handmatig in de instellingen van WhatsApp te zoeken. Je kunt een simpele zoekopdracht invoeren, vervolgens toont WhatsApp de instellingen die je nodig hebt. Dat is ook wel nodig, zeker nu de berichtendienst steeds uitgebreider wordt.

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De handige knop is toegevoegd aan versie 26.22.76 van WhatsApp. Zie jij nog geen nieuwe zoekknop boven de instellingen in de berichtendienst? Controleer dan of je de juiste versie al hebt geïnstalleerd in de App Store. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met nieuwe functies van WhatsApp. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist over WhatsApp!