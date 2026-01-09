Deze geheime iPhone-knop is al 9 jaar verborgen (maar zo activeer je ‘m)

Iedere iPhone heeft al sinds 2017 een verborgen knop, die je zelf moet activeren. Zo gebruik je de geheime knop!

iPhone heeft verborgen knop

Heb jij een iPhone uit 2017 of later? In dat geval heeft je iPhone een geheime knop, die alleen werkt als je de button inschakelt. Apple heeft de iPhone 8 en nieuwer voorzien van een aanraakgevoelige achterkant. Dat betekent dat de achterzijde van alle iPhones sinds 2017 een onzichtbare knop hebben. Deze functie is niet exclusief voor de Pro-modellen, ook de reguliere iPhones hebben een aanraakgevoelige behuizing.

Alle iPhones beschikken al negen jaar over de optie om functies aan de achterkant van de behuizing te koppelen. Je bepaalt zelf hoeveel acties de verborgen knop op je iPhone activeert. Door twee of drie keer op de achterzijde van de iPhone te tikken gebruik je deze snelkoppelingen. Zo kun je de camera, Siri of zaklamp activeren door simpelweg op je iPhone te tikken. Benieuwd hoe je dat doet? Zo activeer je de geheime knop!

‘Tik op achterkant’ activeren

Als je een iPhone 8 of nieuwer hebt krijg je met de verborgen knop snel toegang tot meer handige functies. Je hebt de keuze uit een grote lijst aan features van de iPhone, waarbij je zelf kiest welke je koppelt aan de aanraakgevoelige achterkant van de behuizing. Met twee of drie tikken op je iPhone krijg je toegang tot het Bedieningspaneel, vergrootglas en nog veel meer features. Zo schakel je dat in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies voor ‘Toegankelijkheid’; Ga naar ‘Aanraken’; Selecteer ‘Tik op achterkant’; Kies voor ‘Dubbel tikken’ en selecteer een functie; Ga terug en ga naar ‘Driemaal tikken’; Kies tot slot een functie bij ‘Driemaal tikken’.

Heb jij functies geselecteerd bij ‘Dubbel tikken’ en ‘Driemaal tikken’? In dat geval is de verborgen knop op je iPhone direct geactiveerd. Door op de achterkant van het toestel te tikken gebruik je de snelkoppelingen. Het is verstandig om te kiezen voor features die je regelmatig gebruikt, zodat je deze altijd binnen handbereik hebt. Maak je bijvoorbeeld vaak schermfoto’s? Kies dan voor ‘Schermafbeelding’, zodat je dat voortaan met slechts twee of drie tikken op de achterkant van je iPhone doet.

De iPhone 8 is uitgebracht in 2017, waardoor de meeste gebruikers inmiddels een nieuwer toestel hebben. Iedere iPhone beschikt sindsdien over deze verborgen knop, die je op een snelle en eenvoudige manier toegang geeft tot veelgebruikte functies. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Bekijk hier meer tips over de iPhone, zodat je nog meer uit jouw toestel haalt: