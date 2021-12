Coole en verborgen functies voor je iPhone: ken jij deze codes al?

Wist je dat je iPhone verborgen functies heeft? Deze zitten allemaal weggestopt in de Telefoon-app. Wij hebben de leukste geheimen voor je bij elkaar gezet. Kende jij deze verborgen codes al?

Geheime en speciale codes voor je iPhone

Je iPhone heeft een aantal verborgen functies in de Telefoon-app zitten. Hiermee kan je bijvoorbeeld eenmalig anoniem bellen of uitgebreide informatie over de signaalsterkte van je provider bekijken. In dit overzicht hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Verborgen code: signaalsterkte checken op je iPhone

De meest interessante code is het nummer om uitgebreide statistieken van je telefoon te bekijken. Specifiek zie je hiermee de sterkte van het signaal van je provider. Natuurlijk zie je dit standaard al aan de balkjes bovenin het scherm van je iPhone. Erg precies zijn deze balkjes echter niet. Je iPhone heeft hiervoor dus een speciaal uitgebreid overzicht, genaamd Field Test Mode. Om dit speciale menu te bekijken volg je de onderstaande stappen.

Verborgen menu (Field Test Mode) om de signaalsterkte van je iPhone te bekijken Tik op de ‘Telefoon’-app; Tik op de knop ‘Toetsen’; Tik het nummer *3001#12345#* in en tik op de belknop;

Afhankelijk van welke provider (en iOS-versie) je hebt, zijn de opties anders. Blader door de gegevens en zoek naar de gegevens bij RSRP, RSRP0 of RSPR1. Hier staat een getal dat tussen de -50 en -130 ligt. Een waarde van -50 betekent een heel sterk (en goed) signaal. Een waarde van -100 en hoger betekent dat je een slechtere verbinding hebt. Op deze manier is exact te achterhalen waar je in huis het beste signaal hebt.

Verborgen functies en codes van de Telefoon-app op iPhone

Naast het verborgen menu voor de signaalsterkte heeft je iPhone nog een aantal verborgen functies die je kan gebruiken. Sommige van deze codes geven je extra informatie. Andere codes laten je gegevens zien die je ook via de instellingen van je iPhone kan achterhalen. Toch zijn deze functies soms best wel handig om te weten, want je hoeft dan niet meer door alle instellingen te zoeken.

Al deze codes gebruik je in de telefoon-app. Open de app en tik op ‘Toetsen’, voer daarna de volgende code in.

#31# gevolgd door het nummer dat je wilt bellen. Hiermee bel je het nummer zonder nummerweergave.

gevolgd door het nummer dat je wilt bellen. Hiermee bel je het nummer zonder nummerweergave. *#43# laat zien welke wisselgesprekken actief zijn op je iPhone.

laat zien welke wisselgesprekken actief zijn op je iPhone. *#06# toont onder andere de IMEI-code van je telefoon.

