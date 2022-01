Drie verborgen hacks voor iPhone en iPad (die je niet kent, maar wel moet weten)

Het is vrijwel onmogelijk om alle verborgen functies van iOS te kennen, want sommige sommige opties zitten behoorlijk diep weggestopt. Met deze verborgen hacks voor je iPhone en iPad, laten we drie handige tips zien die je nog niet kent (maar eigenlijk wel handig zijn om te weten).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie verborgen iPhone- en iPad-hacks

De volgende drie ‘verborgen hacks’ voor iPhone en iPad zitten behoorlijk verstopt in de uithoeken van iOS. Maar geen nood, want iPhoned laat je stap-voor-stap zien hoe ze werken. Welke van deze iPhone-hacks kende jij nog niet?

1. Met deze iPhone hack kun je afluisteren met je AirPods

Wist je dat het mogelijk is om met een setje AirPods en een iPhone of iPad een gesprek af te luisteren? Laat je iPhone ergens ‘strategisch’ in een kamer liggen en met de aangesloten AirPods hoor je op afstand alles luid en duidelijk wat er wordt gezegd. Dit trucje werkt met alle AirPods, van de originele tot de AirPods 3. Het bespioneren met de AirPods en iPhone (of iPad) stel je op de volgende manier in.

Verbind je AirPods met je iPhone of iPad;

Open de ‘Instellingen > Bedieningspaneel’;

Tik op het groene plusje bij ‘Horen’, je hoeft niets te doen als het Horen-icoontje al in de bovenste lijst staat;

Open het Bedieningspaneel door vanuit de rechter bovenhoek naar beneden te vegen, bij een oudere iPhone veeg je van de onderkant van het scherm naar boven.

Tik op de regelaar ‘Horen’ en tik op ‘Live luisteren’;

Je hoor nu alles via de microfoon op je iPhone of iPad.

Je hoeft je iPhone nu alleen nog op een strategische plek neer te leggen en je hoort (op afstand) alles wat er gezegd wordt.

2. Laat je vrienden niet (meer) door je foto’s bladeren

Deze tweede tip van onze verborgen hacks voor iPhone en iPad, lost een probleem op die je vast wel kent. Geef je jouw iPhone (of iPad) wel eens aan iemand om een foto te laten zien? Vervolgens kom je erachter dat ze je hele fotobibliotheek aan het napluizen zijn. Daar is met deze iPhone-hack een handige oplossing voor. Hiermee kunnen ze voortaan alleen de foto bekijken die jij laat zien en verder niets.

Ga naar ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Begeleide toegang’;

Zet de optie ‘Begeleide toegang’ aan stel een toegangscode in bij ‘Toegangscode-instellingen’;

Zet de optie bij ‘Activeringsknop’ ook op aan;

Ga vervolgens naar je filmrol en open de foto om te laten zien;

Tik op de foto om de overige gegevens van het scherm te verbergen;

Druk drie keer snel op de zijknop (of bovenste knop) en kies indien nodig voor ‘Begeleide toegang’ om de iPhone te vergrendelen;

Tik op ‘Opties’ en zet alle instellingen uit (behalve ‘Beweging’) en tik op ‘Start’.

Wanneer je de iPhone weer wilt gebruiken, druk je drie keer snel achter elkaar op de zijknop (of bovenste knop bij bijvoorbeeld de iPad mini 2021). Vervolgens gebruik je de ingestelde toegangscode (of Face ID) om het toestel te ontgrendelen. Tik op ‘Stop’ en je iPhone is weer volledig te gebruiken.

De volgende keer dat je functie weer wilt gebruiken, hoef je de foto alleen nog te openen en drie keer op de zijknop of bovenste knop te drukken.

3. Zo vertelt je iPhone of iPad wanneer hij gaat opladen

Met de app Opdrachten kun je veel, écht heel veel. Een kleine, maar leuke iPhone-hack is om je toestel te laten zeggen wanneer hij gaat opladen. Dit stel je op de volgende manier in.

Open de app ‘Opdrachten’ en tik op ‘Automatisering’;

Tik indien nodig op het plusteken en kies voor ‘Persoonlijke automatisering’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Oplader’;

Kies voor ‘Is verbonden’ en tik op ‘Volgende’;

Tik op ‘Voeg taak toe’ en typ in het zoekvak ‘Spreek tekst uit’;

Eronder tik je op ‘Spreek tekst uit’ en tik op het woord ‘Tekst’;

Typ de zin ‘iPhone wordt opgeladen’ en tik op ‘Volgende’;

Zet de optie ‘Vraag vóór uitvoeren’ uit en tik op ‘Gereed’.

Wanneer je de iPhone (of iPad) nu gaat opladen, krijg je dit ook in een spraakbericht te horen. Op deze manier kun je een spraakbericht natuurlijk ook voor andere zaken gebruiken.

Meer handige iPhone-tips

Dit waren drie verborgen hacks voor iPhone en iPad die je zeker een keer van pas komen. Wil je meer tips of ben je op zoek naar andere interessante functies? Check dan onze iOS 15-tips en tricks en 4 handige iPhone-tips die iedereen eigenlijk moet weten. Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan ben je altijd op de hoogte.