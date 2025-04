3 verborgen functies in WhatsApp (die je dagelijks kunt gebruiken)

WhatsApp heeft meerdere verborgen functies, die je vrijwel dagelijks kunt gebruiken. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten drie features voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp

Gebruik je dagelijks WhatsApp? In dat geval biedt de berichtendienst meerdere opties om het versturen van berichten en bewerken van foto’s gemakkelijker te maken. De kans is groot dat je nog niet alle functies kent, omdat WhatsApp regelmatig updates met handige verbeteringen uitbrengt. Ben je benieuwd welke verborgen functies van WhatsApp je vrijwel dagelijks kunt gebruiken? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Tekst gaat verder onder de video.

1. Dicteren

WhatsApp heeft verschillende mogelijkheden om berichten te versturen. Je kunt een tekstbericht typen, spraakopname maken of een korte video opnemen. Vind je het niet prettig om je eigen stem op te nemen, of krijgt de ontvanger liever geen spraakberichten? Dan is het aan te raden om de dicteerfunctie te gebruiken in WhatsApp. Met de functie zet WhatsApp je gesproken woorden om naar geschreven tekst. Zo zet je dicteren aan op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’;

Tik op ‘Toetsenbord’;

Zet de schakelaar achter ‘Schakel dicteerfunctie in’ aan.

Heb je de dicteerfunctie ingeschakeld? Ga dan naar WhatsApp en open een gesprek naar keuze. Onder het toetsenbord vind je nu een microfoon, waarmee je kunt dicteren. Om dat te doen houd je de microfoon ingedrukt en spreek je het bericht dat je wilt verzenden in. Met deze functie ingeschakeld maakt WhatsApp er vanzelf een tekstbericht van. Let wel op, want de microfoon boven het toetsenbord is juist bedoeld om spraakopnames te maken.

2. Gevoelige informatie verbergen

Het versturen van foto’s en documenten is gemakkelijk via WhatsApp. Bij het verzenden van afbeeldingen heb je verschillende manieren om de foto te bewerken. Je kunt (aan)tekeningen of filters toevoegen, maar dat is niet alles. WhatsApp geeft ook de optie om gevoelige informatie te blurren. Daarvoor heeft WhatsApp een nieuwe functie toegevoegd in het menu om foto’s te bewerken. Zo werkt dat:

Open ‘WhatsApp’ en ga naar een gesprek naar keuze; Tik op het plusteken (+) boven het toetsenbord; Selecteer ‘Foto’s’ en kies de afbeelding die je wilt bewerken; Tik op het penceel naast ‘Voeg onderschrift toe…’; Kies nog eens voor het penceel in de rechterhoek van het scherm; Selecteer de tekenstijl aan de rechterkant van het display; Trek een streep door de informatie die je wilt verbergen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze functie zorgt WhatsApp ervoor dat je gevoelige informatie gemakkelijk kunt verbergen. Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld een foto van je rijbewijs of paspoort doorstuurt. Het komt zelden voor dat alle gegevens van deze documenten nodig zijn, waardoor je irrelevante informatie beter kunt blurren. Zo voorkom je dat er misbruik wordt gemaakt van de foto’s of documenten die je deelt via WhatsApp. Natuurlijk kun je de feature ook gebruiken om zakelijke documenten te bewerken in de applicatie.

3. Stickers ordenen

WhatsApp heeft recent een reeks nieuwe functies aan de applicatie toegevoegd, waarvan het ordenen van stickers er één is. Gebruikers delen steeds meer stickers met elkaar, die gemakkelijk opgeslagen kunnen worden door de ontvanger op WhatsApp. Het terugvinden van stickers is minder eenvoudig, omdat alle plaatjes bij de meeste gebruikers op een stapel worden gegooid. De juiste sticker vlug én op het goede moment versturen is daardoor geregeld een uitdaging.

Daar heeft WhatsApp nu een oplossing voor bedacht, want je kunt de stickers verdelen in verschillende mappen. Deze stickerpakketten zorgen ervoor dat je weet waar je bepaalde plaatjes moeten zoeken. Dat is niet alles, WhatsApp heeft ook een functie toegevoegd waarmee je de stickerpakketten eenvoudig kunt delen met andere contacten. Hier legden we eerder uit hoe je de nieuwe feature van WhatsApp gebruikt.

Meer over WhatsApp

WhatsApp introduceert regelmatig nieuwe functies, maar ze zijn lang niet altijd gemakkelijk te vinden in de applicatie. Op de achtergrond werkt Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, aan nog meer nieuwe functies. Gebruik je WhatsApp veel en wil je geen enkele nieuwe feature missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk dan hier meer nieuws en handige tips: