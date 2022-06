iOS 16: vergrendel je verborgen foto’s met een code

Staan er op je iPhone kiekjes die niet voor alle ogen zijn bedoeld, dan kun je ze verstoppen in de album ‘Verborgen’. Vanaf iOS 16 zijn deze foto’s nog meer privé, wat ze zijn te vergrendelen met je toegangscode of Face ID.

iOS 16: verborgen album vergrendelen

De Foto’s-app van de iPhone heeft sinds iOS 14 een album ‘Verborgen’. Foto’s die je in deze map zet, zijn niet zichtbaar in je Bibliotheek. Zo staan je gênante selfies en pikante foto’s op een veilige plek, en ben je iets geruster als je iemand door je Foto’s-bibliotheek laat scrollen.

Toch zijn de foto’s niet goed afgeschermd, want iedereen aan wie je je iPhone uitleent, heeft gemakkelijk toegang tot je ‘verborgen’ kiekjes. Een manier om de map te beveiligen met een toegangscode is er met iOS 15 niet.

Met iOS 16 (dat in september uitkomt) is die mogelijkheid er wél. Sterker nog: standaard zijn de verborgen foto’s en recent verwijderde foto’s vergrendeld, dus je hoeft daarvoor niets in te stellen. De foto’s zijn alleen na een verificatie met Face ID of Touch ID te zien, of je toegangscode als je geen biometrische beveiliging hebt ingesteld.

Verborgen album vergrendelen

Om een verborgen album te vergrendelen, heb je een iPhone met iOS 16 of nieuwer nodig. De software bevindt zich momenteel in bèta en de release wordt in het najaar verwacht. Waarschijnlijk is dat in september.

Dit is hoe je een verborgen album in iOS 16 vergrendelt met Face ID, Touch ID of je toegangscode:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Scrol naar beneden en tik op Foto’s; Zet de optie ‘Gebruik Face ID/Touch ID/Toegangscode’ op groen.

Zoals gezegd beveilig je daarmee niet alleen je verborgen album, maar ook je recent verwijderde foto’s. Naast Face ID of Touch ID kan je toegangscode worden gebruikt om de map te ontgrendelen.

Naast het vergrendelen van een verborgen album verandert er meer in Foto’s met iOS 16. Het delen van foto’s in iCloud wordt bijvoorbeeld makkelijker. Zo kun je foto’s die je met de Camera-app maakt, automatisch doorsturen naar een gedeelde album.

