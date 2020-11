Tip: Zo gebruik je de verbeterde Safari-extensies in macOS Big Sur

Met de verbeterde Safari-extensies in macOS Big Sur voeg je extra functies toe aan je webbrowser. Lees hier hoe je deze handige extra’s toevoegt, gebruikt en verwijdert.

Hoe gebruik je de verbeterde Safari-extensies in macOS Big Sur?

Eerst liep de Safari-webbrowser nog ver achter ten opzichte van Google Chrome. De mogelijkheid om extensies aan Safari toe te voegen bestond wel, maar was nog zeer beperkt vergeleken met Chrome. Met macOS Big Sur is hier verandering in gekomen.

Op het eerste gezicht is er nog niet veel verschil te zien, maar de verandering zitten achter de schermen. Ontwikkelaars kunnen nu Apple-tools gebruiken om bestaande Google Chrome-extensies om te zetten naar exemplaren die werken met Safari.

Het ziet er naar uit dat extensies in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Met deze gids leggen we uit hoe je hier het best van kunt profiteren. Zeker wanneer je nog nooit extensies hebt gebruikt, of je favoriete Chrome-extensie net naar Safari verhuisd is, is het raadzaam om in de volgende alinea’s goed op te letten.

Safari-extensies in macOS Big Sur zoeken en installeren

Kies in Safari op je Mac het Safari-menu en vervolgens Safari-extensies; De Mac App Store toont hier populaire extensies; Blader door de categorieën of zoek naar “Safari extensies” en de naam van een gewenste app; Kies de extensie die je wilt installeren en klik op Download; Na het downloaden open je opnieuw Safari en ga je vervolgens naar Voorkeuren. Dit kan eventueel met de toetsen CMD + , (komma); Open het Extensies-tabblad en vink de extensie aan.

In plaats van stap 6 kun je ook rechts in het scherm meer details openen. Het paneel toont dan de naam van de extensie, de app waar het onderdeel van is en functie. Ditzelfde paneel bevat ook de verwijder-knop.

Extensies worden automatisch bijgewerkt via de Mac App Store. Het is daarnaast ook mogelijk om ze handmatig bij te werken. Je vindt de beschikbare updates in het menu links in de Mac App Store.

Safari-extensies gebruiken

Je kunt je gedownloade extensies terugvinden aan de linkerkant van de adresbalk. Klik op een extensie om deze te gebruiken.

Soms popt er een vervolgkeuzemenu op, bijvoorbeeld om de privacy instellingen aan te passen. Na dit venster opent de app zich en kun je aan de slag met de app in je huidige Safari-webpagina.

De extensie biedt zo snelle toegang tot handige functies die je voorheen misschien via aparte apps had moeten inschakelen. Er verschijnen dus niet zo zeer wereldschokkende nieuwe functies, maar de mogelijkheid van een verkorte route in één knop is wel erg handig. Gemak dient immers de mens.

Safari-extensies uitschakelen en verwijderen

Wil je een bepaalde extensie niet langer gebruiken, dan kun je ze ook uitschakelen of helemaal verwijderen:

Ga in de Safari-browser naar Voorkeuren en klik vervolgens op Extensies; Ga naar de extensie die je wilt uitschakelen of verwijderen; Vink de extensie in de linkerkolom uit. De extensie wordt dan uitgeschakeld; Liever de extensie helemaal verwijderen? Klik dan rechts in het scherm op Verwijder installatie.

Bij sommige extensies moet je de app ook uit Finder verwijderen. Als dit nodig is verwijst een venster in stap 4 je naar de juiste locatie om dit te doen.

