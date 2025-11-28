Door deze functies surf je een stuk veiliger met Safari op je iPhone

Safari is sowieso al een van de veiligste browsers op je iPhone, maar met deze handige functies maak je surfen nog een stukje veiliger!

Surf veiliger met Safari

We laten je een paar handige functies zien die surfen met Safari op je iPhone veiliger maken.

1. Zoekopdrachten automatisch verbergen

Sinds iOS 18.4 toont Safari een overzicht van alle recente zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd. Dat betekent dat iedereen die naar je scherm kijkt dat kan zien. Dat is misschien niet per se erg, maar tegelijkertijd heeft niemand daar natuurlijk iets mee te maken.

Het gebeurt wanneer je een nieuw tabblad in Safari opent en op de zoekbalk tikt om een URL of zoekterm in te voeren. Er verschijnt een lijst met recente zoekopdrachten die daar blijft staan totdat je begint met typen. We laten je in een paar eenvoudige stappen zien hoe je deze lijst in Safari automatisch kunt verbergen.

Open de app Instellingen;

Tik helemaal beneden op ‘Apps’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Safari’;

Zet de schakelaar achter ‘Toon recente zoekacties’ uit.

1. Gebruik de privémodus tegen tracking

Soms wordt er aan weblinks extra informatie toegevoegd waardoor websites je kunnen volgen. Deze informatie staat ook in links die je deelt in Berichten en Mail, terwijl de links zelf gewoon blijven werken. In de privémodus van Safari wordt deze informatie ook weggehaald uit de links, wat natuurlijk veiliger is. Schakel daarom bij voorkeur de privémodus in. Dat doe je als volgt:

Open de app Safari; Druk rechtsonder lang op het tabblad-icoontje; Tik in het snelmenu op ‘Nieuw privétabblad’.

2. Vergrendel privévensters automatisch

Je kunt privévensters in Safari automatisch vergrendelen, zodat het veiliger is als je je tabbladen niet per se wilt sluiten. Als je ze weer nodig hebt, ontgrendel je gewoon met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Zo stel je het in:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Safari’;

Schakel de optie ‘Face ID vereist om de privémodus te vergrendelen’ in.

