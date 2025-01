Wil je online spullen (ver)kopen? Zorg er dan voor dat je niet wordt opgelicht. Met deze tips van de politie kun je veilig handelen op internet!

Politie geeft tips: zo kun je écht veilig handelen op internet

Je oude iPhone verkopen of een online tweedehandse Apple Watch aanschaffen: op websites als Marktplaats krijg je vaak meer voor je oude apparaten dan bij Apple. Daarnaast zijn er ook veel betere koopjes te vinden.

Toch kleven er vaak wel wat risico’s aan online kopen en verkopen. Je moet immers goed oppassen dat je niet wordt opgelicht. Geen nood, want de politie heeft een handige lijst gemaakt met tips zodat je écht veilig kunt handelen op internet. Lees ze maar eens door!

Controleer voordat je iets koopt of er iets (negatiefs) bekend is over het rekeningnummer, het e-mailadres of andere gegevens. Gebruik de Check de (ver)koper-website om het te controleren;

Controleer of de prijs realistisch is. Is het te mooi om waar te zijn, dan is dat meestal zo;

Bij websites als Marktplaats kun je vaak zien hoe lang een gebruiker actief is. Check daarnaast ook de beoordelingen als die beschikbaar zijn;

Stuur de (ver)koper nooit een kopie van je legitimatiebewijs. Zelfs niet waarop sommige delen onherkenbaar zijn gemaakt. Er zijn veel gevallen bekend dat dit legitimatiebewijs vervolgens misbruikt wordt bij andere fraudevormen;

Weet met wie je zaken doet, en neem bij websites als Marktplaats vooraf persoonlijk contact op;

Check of een webwinkel ingeschreven staat (en voor hoe lang) bij de Kamer van Koophandel;

Doe zelf onderzoek via Google naar de persoon of webwinkel waarmee je zaken doet;

Controleer de url en of die goed is geschreven;

Als je een keurmerk op de website ziet, controleer dan of de website daadwerkelijk het keurmark mag voeren. Dat vind je terug op de website van het desbetreffende keurmerk;

Check hoe lang de website al actief is via de website who.is;

Let op met vooraf overboeken naar mensen die je niet kent;

IDEAL is veilig om te betalen, maar geeft geen garantie voor de levering;

Let op misleiding tijdens het betalen met IDEAL. Wordt de betaling afgebroken volgens een ‘storing’ en moet je daarna met creditcard of overschrijving betalen? Dan is het waarschijnlijk een oplichtingstruc;

Klik niet op linkjes in e-mails met betaalinstructies;

Maak liever geen geld over naar een buitenlandse bankrekening;

Betalen met een creditcard geeft je enige zekerheid. Als een product niet geleverd wordt, zal de creditcardmaatschappij de betaling claimen bij de website en je vergoeden;

Koop je via Marktplaats? Schakel dan kopersbescherming in. Andere websites met tweedehandse goederen hebben vaak een soortgelijke functie;

Voor tickets en toegangskaarten check je www.weetwaarjekoopt.nl om zeker te weten dat jouw ticket geldig is;

Gebruik betaalmethoden zoals betaal achteraf, Afterpay en Klarna als deze worden aangeboden. Hiermee heb je de optie om pas te betalen als je jouw bestelling binnen hebt.

Als je het grootste deel van deze regels in je achterhoofd houdt, is de kans dat je wordt opgelicht in ieder geval een stuk kleiner. Desondanks blijft het belangrijk om je gezond verstand te gebruiken. Lijkt iets te goed om waar te zijn? Dan is dat waarschijnlijk ook zo.