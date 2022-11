Je iPhone bedienen met veeggebaren – zo kan je navigeren met swipen

Ben je net overgestapt op een iPhone zonder een thuisknop? Dat is even wennen! In dit artikel lees je alles over de veeggebaren op je iPhone die het gebruik gemakkelijker maken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwere iPhone’s hebben geen thuisknop meer

Een tijdje terug heeft Apple het wiel opnieuw uitgevonden. Eerst werd de iPhone wereldberoemd door het simpele gebruik. Eén knop op de voorkant zorgde ervoor dat als je het niet meer snapte (of als je iPhone vastliep) je eenvoudig terug bij af kon beginnen. Deze thuisknop (later met Touch ID) bracht je altijd terug naar het thuisscherm.

Vanaf de iPhone X verwijderde Apple deze knop en verving hem met veeggebaren. Daarnaast maakten de oude bekende veeggebaren plaats voor een nieuwe manier van swipen. Stap jij net over op een nieuwer telefoonmodel van Apple? In dit artikel lees je alles over hoe je je iPhone kan bedienen met swipen en veeggebaren.

Dit zijn de vier handigste veeggebaren op je iPhone

Je leest dit artikel natuurlijk om erachter te komen welke gebaren je allemaal op je iPhone kan uitvoeren. De volgende zes bewegingen zorgen ervoor dat het bedienen van je telefoon van Apple nóg soepeler gaat. De afbeeldingen zijn minimale weergaves van de veeggebaren. De cirkel betekent dat je het scherm moet aanraken, de pijl wijst naar waar je hem heen moet vegen (en moet loslaten).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Swipe naar boven voor het beginscherm

Om je iPhone te ontgrendelen heb je vanaf de iPhone X een simpel gebaar nodig. Eerst zorg je ervoor dat de telefoon jouw gezicht met Face ID herkent en vervolgens maak je een veeggebaar van onder naar boven.

Dit is de belangrijkste van alle veeggebaren op je iPhone. Zit je in een app? Of moet je even snel naar een andere app? Deze swipe van beneden naar boven is eigenlijk de vervanging van de thuisknop. Je kan altijd naar het beginscherm door omhoog te vegen vanaf de onderste rand van het scherm.

2. Swipe naar boven en houd vast om de ‘app-switcher’ te openen

Wil je een veeggebaar om snel te wisselen tussen apps? Dat doe je met de app-switcher. Op het bovenstaande plaatje staat hoe je deze moet activeren. Door vanuit de onderkant van het scherm (in welke app dan ook) iets hoger naar boven te vegen open je deze app-switcher. Let op: in tegenstelling tot veeggebaar nummer 1 moet je je vinger op het scherm houden terwijl je veegt. Heb je dit dit nog nooit eerder gedaan, vergt het wat oefening.

In deze ‘applade’ zie je welke apps je voor het laatst hebt gebruikt en kan je deze ook afsluiten. Dit doe je door een app vanuit de app-switcher naar boven te vegen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Zo open je het bedieningspaneel met een veeggebaar

Door omlaag te vegen in de rechterbovenhoek van hert scherm van je iPhone kom je bij het bedieningspaneel. Via het bedieningspaneel krijg je direct toegang tot de dingen die je het vaakst doet. Hier kan je bluetooth of vliegtuigstand aan of uit zetten of bedien je eenvoudig een Apple TV met de Remote-knop.

Als je te dicht bij het midden van de bovenkant van het scherm veegt, open je misschien per ongeluk het berichtencentrum in plaats van het bedieningspaneel. Veeg dus altijd zo rechts mogelijk om deze optie te openen. Je sluit het bedieningspaneel door ergens op het scherm omhoog te vegen of door op het scherm te tikken.

4. Veeg van linksboven naar beneden om het ‘berichtencentrum’ te openen

Je kan al je meldingen van alle apps lezen in het berichtencentrum. Ook voor deze optie is een veeggebaar beschikbaar. Je bereikt het berichtencentrum door vanuit de linkerbovenkant (tot het midden) van het scherm naar beneden te vegen. Op de onderstaande afbeelding zie je hoe. Als je vervolgens op een melding klikt, ga je naar de desbetreffende app. Je sluit het berichtencentrum op dezelfde manier als bij het bedieningspaneel: door ergens op het scherm omhoog te vegen of door ‘gewoon’ op het scherm te tikken.

iPhone’s met Face ID (en dus zonder thuisknop)

Niet elke iPhone bedien je uitsluitend via veeggebaren. Sommige iPhone’s hebben nog wel een thuisknop en dus ook Touch ID. De meest recente telefoon uit deze categorie is de iPhone SE 2022. Bovenstaande uitleg geldt dus alleen voor iPhone’s met Face ID en géén thuisknop. Dat zijn de iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Wil je het beste halen uit je iPhone? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Op deze manier mis je geen enkele tip meer.