Deze 4 handige functies van de Foto’s-app moet je zeker kennen!

Als de vakantie voorbij is, staat je iPhone weer helemaal vol met vakantiefoto’s – deze iPhone-tips voor de Foto’s-app komen zeker van pas!

Tips voor vakantiefoto’s in de Foto’s-app

Of je je vakantiefoto’s nou wilt laten afdrukken of dat je ze gewoon in je iCloud wilt opslaan, in eerste instantie staan ze in je Foto’s-app. En die app heeft een aantal handige functies die al direct van pas komen. We zetten er een aantal voor je op een rij!

1. Haal verwijderde foto’s weer terug

Met zoveel vakantiefoto’s komt het geregeld voor dat je exemplaren al dan niet opzettelijk uit de Foto’s-app verwijdert. Gelukkig kun je ze eenvoudig weer terughalen wanneer je er spijt van krijgt. Als je er tenminste niet al te lang mee wacht.

Verwijderde foto’s blijven namelijk 30 dagen lang in de map ‘Recent verwijderd’ staan. Wil je ze terughalen, dan moet je dat binnen die tijd doen. Je vindt je ze door naar beneden te scrollen en onder ‘Andere’ op ‘Recent verwijderd’ te tikken. Je ziet per foto hoeveel dagen deze nog bewaard blijft. Wil je een foto terughalen, tik er dan op en kies ‘Zet terug’. Je hebt hier ook de optie om ze handmatig definitief te verwijderen.

Let op: zie je ‘Andere’ niet staan? Scrol dan eerst helemaal naar beneden en tik op ‘Pas aan en wijzig volgorde’. Plaats vervolgens een vinkje voor ‘Andere’ en tik op het kruisje rechtsboven.

2. Zoek dubbele foto’s en voeg ze samen

Je hebt het niet altijd door, maar in de praktijk staan er heel geregeld allemaal foto’s dubbel in de Foto’s-app. Dat gebeurt met name wanneer je foto’s doorstuurt, dus in het geval van vakantiefoto’s kun je er rustig vanuit gaan dat er dubbele exemplaren zijn. Die kun je heel eenvoudig opsporen en samenvoegen. Dat doe je zo:

Open de Foto’s-app en scrol naar beneden; Tik onder ‘Andere’ op ‘Dubbele onderdelen’; Tik naast de gevonden foto’s op ‘Voeg samen’; Tik vervolgens op ‘Voeg 2 onderdelen samen’.

3. Vind verloren foto’s weer terug

Bij tip 1 hebben we al uitgelegd wat je kunt doen wanneer je vakantiefoto’s (per ongeluk) hebt verwijderd uit de Foto’s-app. Maar soms zijn foto’s niet verwijderd, maar kun je ze desondanks niet meer terugvinden. Daar zijn een paar handigheidjes voor.

Gebruik allereerst de zoekfunctie, want die werkt veel beter dan je waarschijnlijk denkt. De functie herkent tekst die op een foto staat, maar ook mensen, dieren en allerlei objecten. Tik gewoon op het vergrootglas boven in beeld en typ iets wat er te zien is op de foto die je zoekt. Daarbij kun je zoektermen combineren. Dat doe je door op één van de suggesties te tikken en dan een tweede zoekterm in te voeren.

Het kan ook zijn dat je foto’s kwijt bent omdat je ze al dan niet per ongeluk hebt verborgen. In dat geval is de foto in een verborgen map geplaatst. Controleer die map dus om te kijken of dit inderdaad gebeurd is. Je vindt de map ‘Verborgen’ weer helemaal beneden, onder ‘Andere’.

4. Kopieer en plak bewerkingen

De kans is groot dat je al snel aan de slag gaat met het bewerken van je favoriete vakantiefoto. Ben je helemaal tevreden met die bewerkingen? Dan hoef je niet alles te onthouden om met de andere foto’s hetzelfde te doen. Je kunt de bewerkingen gewoon kopiëren en toepassen op andere foto’s.

Wanneer je klaar bent met het bewerken van de foto, tik dan rechtsboven op de drie puntjes en kies voor ‘Kopieer bewerkingen’. Open vervolgens een andere foto, tik weer op de drie puntjes en kies nu voor ‘Plak bewerkingen’. Een kind kan de was doen!

Meer handige tips?

