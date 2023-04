Op vakantie? Neem een AirTag mee (en hier is hij het goedkoopst)

Voor de meeste Nederlanders staan de vakantiedagen weer voor de deur. Ga jij een weekje weg? Vergeet dan niet om een AirTag mee te nemen op vakantie! Hier haal je de tracker het goedkoopst.

Neem een AirTag mee op vakantie

Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat het vakantieseizoen weer is begonnen. Ga jij op vakantie? Eén van de vervelendste dingen die dan kan gebeuren is het kwijtraken van je bagage of je paspoort. Gelukkig is er een makkelijke manier om je spullen altijd snel terug te vinden: met een Apple AirTag! Met de tracker raak je nooit meer je belangrijke zaken zoals je koffer of portemonnee kwijt.

De locatie van de AirTag zie je namelijk terug in de Zoek mijn-app op al je Apple-apparaten. Zo weer je in één oogopslag waar bijvoorbeeld je koffer is en weet je zeker dat je koffer met de juiste vlucht meegaat. Kan je jouw portemonnee of paspoort even niet vinden? Laat dan de AirTag een geluidssignaal afspelen, zodat je jouw spullen snel hebt teruggevonden.

Vergeet je AirTag niet in te stellen voor vertrek

Stop je een Apple AirTag in je koffer wanneer je op vakantie gaat? Dan zie je altijd waar de koffer is, mits je de tracker van tevoren hebt ingesteld. Het koppelen van een AirTag aan je iPhone of iPad is zo gebeurd. Zodra je het plastic folie rondom de AirTag hebt verwijderd, krijg je vanzelf een melding om de tracker te koppelen. Je moet dan wel bluetooth ingeschakeld hebben op je device.

Het is wel verstandig om je AirTag een duidelijke naam te geven, zeker als je meerdere AirTags bezit. Zo weet je precies om welk voorwerp het gaat als je in de Zoek mijn-app kijkt. Na het verbinden heb je de keuze aan welk voorwerp je de AirTag wilt bevestigen. Voorbeelden hiervan zijn bagage, camera, handtas, rugzak en sleutels. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen voorwerpen kiezen.

AirTag óók handig als je niet op vakantie bent

Een AirTag is natuurlijk super handig om je bagage te volgen op vakantie, maar daar blijft het niet bij. Je kunt de AirTag na je vakantie natuurlijk ook in je tas stoppen of aan je sleutelbos hangen. Slim wanneer je een dagje op stap gaat. Raak je onderweg dan je sleutels kwijt? Dan krijg je vrij snel een melding dat je ze hebt achtergelaten.

Daarnaast is het ook mogelijk om een AirTag in je fiets te stoppen. Zo weet je altijd waar je tweewieler staat als je hem kwijt bent óf als iemand je fiets heeft gestolen. Ontzettend handig dus, zeker met het oog op Koningsdag (en -nacht). Eerder vertelden we je al hoe je een AirTag het beste kan verstoppen in je fiets.

AirTag Kopen

Als je dus van plan bent om binnenkort op vakantie te gaan, is het slim om nu al een Apple AirTag te kopen. Check vooral even de AirTag-prijzenvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel gaat betalen voor de tracker!

