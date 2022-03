Universele bediening instellen: zo werkt het zonder problemen

In iPadOS 15.4 zit de nieuwe functie Universele bediening. iPhoned laat je zien hoe je Universele bediening moet instellen om ermee aan de slag te gaan!

Universele bediening instellen

De functie Universele bediening (of Universal Control) verscheen in iPadOS 15.4 en MacOS Monterey 12.3. Hiermee kun je met één muis, trackpad en toetsenbord zowel je Mac als je iPad bedienen. Het heeft wel wat weg van de functie Sidecar, maar daarmee gebruik je de iPad als een tweede scherm. Wij vertellen je hoe je Universele bediening moet instellen zodat je zonder problemen aan de slag kunt gaan.

Universele Bediening: dit heb je nodig

Het belangrijkste is dat je de meest recente updates voor je iPad en Mac installeert en bent ingelogd met hetzelfde Apple ID. De recentste update voor je tablet is iPadOS 15.4 en voor je Mac is dat Monterey 12.3.

De update op de Mac installeer je door linksboven op het Apple-logo te klikken en te kiezen voor ‘Systeemvoorkeuren … > Software-update’. In het iPadOS 15.4-overzicht lees je hoe je de laatste update op de iPad installeert.

Om Universal Control te gebruiken heb je dus een iPad en een Mac nodig. Niet elke iPad of Mac ondersteunt de functie Universele Bediening. Hieronder zie je op welke apparaten de nieuwe functie wél werkt.

Instellingen controleren op Mac en iPad

Voordat je aan de slag gaat, is het verstanding om de instellingen nog even te checken. Zo moet je Universele bediening instellen op de Mac.

Universele bediening instellen op Mac Klik linksboven op het Apple-logo en kies voor ‘Systeemvoorkeuren…’; Open de optie ‘Beeldschermen’; Klik onderaan op ‘Universele bediening …’; Zet een vinkje bij de bovenste twee opties en tik op ‘Gereed’.

Op de iPad ga je naar ‘Instellingen > Algemeen > AirPlay en Handoff’. Controleer of daar de opties ‘Handoff’ en ‘Cursor en toetsenbord’ aanstaan.

Daarnaast moet je op beide apparaten bluetooth en wifi aan hebben staan. Je moet ook two-factor authenticatie hebben ingesteld en beide apparaten mogen maximaal 10 meter uit elkaar staan. Overigens mag je niet je internetverbinding delen op de Mac of iPad.

Universele bediening gebruiken

Je bent nu klaar met het instellen van de Universele bediening en kan de functie gebruiken. Zet beide apparaten naast elkaar en verplaats de cursor van je Mac naar de rand van het scherm. Duw met de cursor tegen de rand richting de iPad en je ziet dat de cursor op de iPad verschijnt. Werkt dit na het instellen van de Universele bediening niet? Probeer dan om je iPad en Mac een keer te herstarten.

Het is nu mogelijk om je iPad te besturen met hetzelfde toestenbord en muis van je Mac. Een ander voordeel is het uitwisselen van bestanden. Je kunt nu bijvoorbeeld een tekstbestand van de Finder op je Max naar de geopende Notities-app of Bestanden-app op je iPad slepen. Het is echter niet mogelijk om een document op het beginscherm van de iPad te zetten.

Wanneer je de iPad naar de andere kant van je Mac verplaatst moet je de tablet even locken en weer unlocken. Vervolgens sleep je wederom de cursor naar de rand van het scherm. Je kunt ook op je Mac het beeldscherm (dus de iPad) verplaatsen. Klik op het Apple-logo en ga naar ‘Systeemvoorkeuren… > Beeldschermen’. Sleep vervolgens het iPad-scherm naar de gewenste kant.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Of ben je op zoek naar meer tips? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en houd deze website in de gaten!