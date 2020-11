iPadOS 14 voegt een nieuwe zoekfunctie toe aan je iPad: Universeel zoeken. Wij laten je zien hoe het werkt.

Universeel zoeken met iPadOS 14 doe je zo

Je kon altijd al zoeken op je iPad, maar voorheen nam deze functie het hele scherm in beslag. Met iPadOS 14 heeft Apple een fraaiere en betere zoekfunctie toegevoegd: Universeel zoeken. Het werkt eigenlijk hetzelfde als Spotlight op de Mac. Je kunt er apps, documenten, contacten en websites mee vinden. Zo werkt het.

Universeel zoeken kan alleen op het thuisscherm. Je roept de functie op door op het scherm naar beneden te vegen. Als je een toetsenbord gebruikt, kun je ook de command-toets en de spatiebalk indrukken. Dat is niet geheel toevallig dezelfde combinatie waarmee je Spotlight activeert op de Mac.





Je kunt nu zoeken op alles wat je maar wilt. Zoek je bijvoorbeeld op CNN, dan krijg je niet alleen de app te zien (als je die hebt geïnstalleerd), maar ook veel gebruikte zoekwoorden in safari, websuggesties en pagina’s die je eerder hebt bezocht. Daarnaast kun je direct de instellingen van de app openen.

Als je de naam van een bedrijf zoekt, krijg je eveneens websuggesties te zien. Ook kun je direct Kaarten openen om te zien waar dit bedrijf zich precies bevindt. Als je op een artiest zoekt én een abonnement hebt op Apple Music, kun je bovendien direct muziek van die persoon afspelen.

Universeel zoeken in iPadOS 14 is geen revolutionaire verbetering, maar de zoekresultaten worden wel veel overzichtelijker gepresenteerd dan voorheen. Apple belooft bovendien dat deze functie zelflerend is. Hoe vaker je hem gebruikt, hoe beter de resultaten.

Meer nieuwe functies in iPadOS 14

iPadOS 14 voegt nog veel meer nieuwe mogelijkheden toe aan je iPad. Als je een Apple Pencil bezit, kun je nu bijvoorbeeld op het scherm schrijven. De iPad zet je woorden automatisch om naar getypte tekst. Mits je een béétje een leesbaar handschrift hebt natuurlijk. We hebben de 6 belangrijkste nieuwe functies in iPadOS 14 voor je op een rijtje gezet.

