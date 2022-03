Universeel Klembord: wissel nog sneller foto’s uit tussen je Mac en iPhone

Als zelfs AirDrop te traag is voor jouw creatieve flow, is het misschien handig om je foto’s tussen Apple-apparaten te delen via Universeel Klembord. Deze tip legt je precies uit hoe je dat doet!

Nooit meer laadtijden bij overzetten foto’s

Universeel Klembord is een functie van Apple waarmee je eenvoudig foto’s, video’s en linkjes uitwisselt tussen verschillende apparaten. Deze knip-en-plak-functie is gemaakt voor je Mac, je iPhone en je iPad. Hoewel Universeel Klembord al mogelijk is sinds macOS Sierra 10 en iOS 10, raden we je aan om de laatste versie van Apple’s software te installeren op al je apparaten. Dit zijn nu iOS 15.4, iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3. Wij leggen je in dit artikel precies uit hoe je Universeel Klembord gebruikt!

Voordat we beginnen met Universeel Klembord

Universeel Klembord (of Universal Clipboard) is te gebruiken op elke Mac, iPhone of iPad, die dezelfde softwareversie hebben geïnstalleerd. Het delen werkt wanneer de apparaten die iets over en weer moeten zenden bij elkaar in de buurt zijn. Daarnaast moet je een aantal dingen aanzetten en instellen:

De apparaten moeten met hetzelfde Apple ID ingelogd zijn bij iCloud;

Zet je Bluetooth aan op alle apparaten;

Zorg dat wifi is ingeschakeld op alle apparaten;

Op elk apparaat moet Handoff ingeschakeld zijn.

Zo stel je Handoff in op je Apple-apparaten

Op de Mac ga je via het appeltje linksboven naar ‘Systeemvoorkeuren’ en klik je op ‘Algemeen’. Daar zie je de optie ‘Sta Handoff tussen deze Mac en je iCloud-apparaten toe’. Zorg ervoor dat dit aangevinkt is. Op je iPhone en iPad gaat het nét iets anders. In je Instellingen-app tik je op ‘Algemeen’ en ga je naar ‘Handoff’. Daar zet je Handoff aan.

Nu kun je beginnen met het sturen van een foto van je iPhone naar je Mac. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een foto op je MacBook Air met je iMac te delen.

Universeel Klembord gebruiken om foto’s te delen

Het is tamelijk eenvoudig om Universeel Klembord te gebruiken om foto’s over en weer te delen. Volg hier het stappenplan:

Ga naar de foto die je wilt overzetten; Vind op je iPhone of iPad de Deel-knop en tik op ‘Kopieer foto’; Dit is het vierkantje met een pijltje erin. Op je Mac zijn er meerdere manieren om een foto te kopiëren; Optie 1: Druk op ‘Command’ (of Cmd) en de letter ‘C’ tegelijkertijd

Optie 2: Ga naar ‘Wijzig’ in de menubalk en klik op ‘Kopieer’

Optie 3: Klik op de rechtermuisknop om het menu te openen en de foto te kopiëren De foto staat nu automatisch op het klembord van alle verbonden apparaten; Het blijft daar even staan totdat je het vervangt met een nieuwe kopie Zo plak je de foto op je iPhone of iPad; Bij de iPhone en de iPad zie je de plakoptie verschijnen als je een tekstbalk langer ingedrukt houdt. Zo plak je de foto op je Mac. Optie 1: Druk op ‘Command’ (of Cmd) en de letter ‘V’ tegelijkertijd

Optie 2: Ga naar ‘Wijzig’ in de menubalk en klik op ‘Plak’

Optie 3: Klik op de rechtermuisknop om het menu te openen en de foto te plakken

De gekopieerde foto blijft dus eventjes in je virtuele klembord staan. Als je iets nieuws kopieert neemt deze nieuwe afbeelding de plek in van je eerdere kopie. Het is ook mogelijk om dit bovenstaande stappenplan te volgen voor video’s, stukken tekst en linkjes naar websites.

Universeel Klembord is niet Universele Bediening

Universeel Klembord is nét iets anders dan Universele Bediening. Deze functie is op je iPad en Mac verschenen sinds iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3.

Met Universele Bediening is mogelijk om het toetsenbord en de trackpad van een Mac gebruiken om een iPad te bedienen. Het zorgt er eigenlijk voor dat je draadloos een tweede scherm gebruikt. Bij deze nieuwe functie kun je ook eenvoudig foto’s delen via ‘drag & drop’. Hoe je dit instelt hebben we in een eerder artikel al uitgelegd.

Kan je geen genoeg krijgen van alle Apple-tips van iPhoned? Bekijk dan onze pagina met handige trucjes om een echte Apple-expert te worden.