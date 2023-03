Typen met één hand doe je zo (ook op een grote iPhone)

Met één hand typen op je iPhone is makkelijker dan je denkt. Er is namelijk een heel handig trucje voor. We laten je zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Typen met één hand op je iPhone

De afgelopen jaren zijn iPhones gemiddeld steeds groter geworden. En gezien het feit dat er geen iPhone 14 mini meer is verschenen, zal dat voorlopig ook niet meer veranderen.

Misschien heb je gewoon kleine handen, of je gebruikt een iPhone 14 Pro Max of iPhone 14 Plus. Hoe dan ook, voor veel mensen is typen met één hand op een iPhone net wat te veel gevraagd. Als het je al lukt, betekent het vaak ook dat je je iPhone net wat minder stevig vasthoudt. Een risico dat je natuurlijk niet wilt nemen.

In de praktijk betekent dit dat je het gros van de iPhone-gebruikers doorgaans met twee handen ziet typen. Begrijpelijk, maar het kan ook anders.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bereikbaarheid toetsenbord vergroten

Je wist misschien al dat je de bereikbaarheid van de bovenkant van het iPhone-scherm kunt vergroten door die naar beneden te verschuiven. Die optie schakel je eenvoudig in via ‘Instellingen>Toegankelijkheid>Aanraken>Bereikbaarheid’. Handig, alleen schiet je daar wat betreft typen met één hand op je iPhone niet veel mee op.

Het trucje dat je daarvoor kunt gebruiken, lijkt er wel een beetje op. Alleen verschuif je het scherm niet verticaal, maar verschuif je het toetsenbord horizontaal zodat je er gemakkelijker met je duim bij kunt komen. Dit werkt als volgt:

Open het toetsenbord in een willekeurige app; Druk lang op het wereldbolletje of emoji-knop linksonder; Kies onder in het menu aan welke kant je het toetsenbord wilt gebruiken.

Typ je links met één hand op je iPhone, dan kun je nu bijvoorbeeld net wat makkelijker de backspace bereiken met je linkerduim. Omgekeerd wordt het omschakelen naar cijfers met je rechterduim eenvoudiger als je met rechts typt.

Wil je weer terug naar het standaard toetsenbord, dan hoef je alleen maar op het pijltje te tikken dat in het lege gedeelte staat. Links of rechts, dat hangt ervan af of je de linker of rechter optie gebruikt.