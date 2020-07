Tweefactorauthenticatie is een extra beveiligingslaag voor je Twitter-account. Hierbij voer je niet alleen een wachtwoord in, maar ook een code. Op die manier zorg je ervoor dat alleen jij toegang hebt tot het account. Zo werkt het.



Tweefactorauthenticatie op Twitter inschakelen

Het beveiligen van online accounts is ontzettend belangrijk. Het is daarom goed dat Twitter de beveiliging heeft opgekrikt. Voortaan is het mogelijk om via tweefactorauthenticatie in te loggen, oftewel 2fa. Hierdoor leg je als het ware een extra beveiligingslaag op je account, en is het moeilijker voor kwaadwillenden om jouw account te misbruiken.

Tweefactorauthenticatie instellen op Twitter doe je zo:

Open Twitter en tik op je profiel linksboven in het scherm; Kies ‘Instellingen en privacy’ in het verschenen menu; Tik vervolgens op ‘Account’ en selecteer daarna ‘Beveiliging’; Tik tot slot op de optie om aan te melden met een authenticatie-app; Volg de aanwijzingen op het scherm om Twitter te koppelen aan de tweefactorauthenticatie-app die jij gebruikt.

Voortaan wordt je tijdens het aanmelden om een code gevraagd. Deze cijferreeks vind je terug in de 2fa-app die je gebruikt. Populaire opties zijn Google Authenticator en LastPass Authenticator. Gebruik je nog geen 2fa-app? Check dan ons overzicht met de beste tweefactorauthenticatie-apps voor iOS.

Tweefactorauthenticatie

Het was bij Twitter al langer mogelijk om tweestapsverificatie aan te zetten. Hierbij krijg je tijdens het aanmelden een code toegestuurd per sms. Alhoewel deze manier van inloggen veiliger is dan alleen wachtwoord gebruiken, is het niet ideaal.

Tweefactorauthenticatie kun je het beste zien als de op volger van deze methode. Niet alleen zijn de codes bij 2fa langer, en daarmee moeilijker te kraken, ook is het telefoongebonden. Dit betekent dat een kwaadwillende fysiek toegang nodig heeft om in te loggen.

