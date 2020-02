Het is nu mogelijk om in de Twitter-app te reageren op een oude tweet en zo een collectie te maken, zonder dat je eerst in je archief hoeft te duiken. Zo werkt het.

Twitter collectie maken

Op Twitter is het mogelijk om te reageren op een eigen tweet, waardoor er een collectie vormt. Deze collectie (of thread) bestaat dan uit een reeks tweets die een doorlopend verhaal vormen. Wil je later nog wat toevoegen aan zo’n collectie of reageren op een andere tweet die je eerder hebt geplaatst, dan moest je voorheen in je archief duiken. Dat is niet meer nodig.

Het is nu namelijk mogelijk om een oude tweet te zoeken door even naar beneden te swipen. Je nieuwste tweet is dan direct te vinden, maar ook iets oudere tweets zijn tevoorschijn te halen.

Zo werkt het

Je tikt in de app op de ronde blauwe knop om een nieuwe tweet te schrijven. Voordat je deze tweet publiceert swipe je naar beneden. Je ziet dan de laatste tweet die je hiervoor hebt geplaatst. Wil je het nieuwe bericht aan die tweet koppelen, dan tik je op ‘Ga door met collectie’.

Wil je het nieuwe bericht aan een andere tweet hangen, dan tik je op de drie puntjes. In het menu wat dan verschijnt zie je jouw vorige tweets op een rij. Plaats een vinkje naast de tweet waar je een collectie van wil maken en druk op de Tweet-knop om te publiceren.

Meer Twitter-tips

Na recentelijke updates zijn er nog meer verborgen functies waar je mogelijk geen erg in hebt. Wist je bijvoorbeeld al dat je tegenwoordig topics in plaats van accounts kunt volgen? Ook zijn er nu betere mogelijkheden voor tweefactorverificatie. Als Twitter belangrijk voor je is, moet je dat zeker even inschakelen.

