Zo installeer je de bèta van tvOS 15 (en dit heb je er aan)

Dit najaar verschijnt tvOS 15, maar met de tvOS 15 bèta kun je nu al aan de slag met de nieuwe software van de Apple TV. Wij leggen uit hoe je dit installeert.

tvOS 15 bèta: zo installeer je de testversie

Zoals altijd brengt Apple eerst een testversie van zijn software uit voordat het grote publiek ermee aan de slag kan in het najaar. Naast iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8, kun je nu ook gebruikmaken van de publieke bèta van tvOS 15.

Hoewel de update geen baanbrekende veranderingen doorvoert, introduceert hij wel weer wat fijne verbeteringen. Bovendien is aanmelden voor de bèta zo gebeurd. Houd er alleen wel rekening mee dat het hier om een testversie gaat, die minder stabiel is dan een publieke versie van tvOS. De kans op apps die niet werken, vastlopers en andere gekke bugs is daarmee een stuk groter.

Voordat je onderstaande stappen kunt doorlopen, moet je jouw Apple ID aanmelden voor Apples bètaprogramma. Dit doe je door naar beta.apple.com te gaan en jezelf op te geven met je Apple ID. Dit is gratis en zorgt ervoor dat de optie om de testversie te installeren op je Apple TV verschijnt. Gebruik hiervoor dus wel de Apple ID die je ook op je Apple TV hebt staan.

Zo installeer je de publieke tvOS 15 bèta

Open de Instellingen-app op je Apple TV; Ga naar Systeem; Klik op Software-updates; Klik op Ontvang bèta-updates; Klik nu op ‘Werk software bij’ en wacht tot de bèta geïnstalleerd is.

Het kan gebeuren dat de bèta niet direct verschijnt na het doorlopen van bovenstaande stappen. Het kan dan helpen om je Apple TV even opnieuw op te starten.

tvOS 15: dit is er allemaal nieuw

Er zijn best wat redenen te bedenken om nu al met tvOS 15 aan de slag te gaan. Zo voegt de update de optie toe om een film of serie met vrienden op afstand samen te kijken, dankzij de nieuwe SharePlay-functie. Ook kun je met de update een setje van twee HomePod mini‘s instellen als stereosysteem.

Ook is het Bedieningspaneel vernieuwd, zodat deze gemakkelijker te bedienen is. Tot slot kun je met AirPods Pro of AirPods Max met Spatial Audio luisteren naar content die deze geluidsmodus ondersteunt. Wil je meer weten over Spatial Audio? Check dan onze Spatial Audio-uitleg.