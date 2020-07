tvOS 14-bèta downgraden: zo zet je Apple TV terug naar tvOS 13

Heb je de tvOS 14-bèta geïnstalleerd, maar wil je weer terug naar tvOS 13? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om weer te downgraden. Zo werkt het.

tvOS downgraden: zo werkt het

Het installeren van een bètaversie voor tvOS brengt altijd risico’s met zich mee. Bèta’s bevatten altijd nog wat bugs en andere kinderziektes. Ook is het niet altijd mogelijk om terug te gaan naar de oudere officiële versie, maar in sommige gevallen wel.

Heb je een MacBook die op macOS Catalina of nieuwer draait, dan is het mogelijk om vanaf de testversie van tvOS 14 te downgraden naar tvOS 13. Dit werkt alleen als je Apple TV HD hebt. Het werkt als volgt:

Download de laatste publieke versie van tvOS 13; Sla het bestand op, op het bureaublad van je Mac; Open Finder en selecteer Apple TV onder ‘Locaties’; Klik ‘Herstel Apple TV’ en houd tegelijkertijd terwij de ‘Option’-toets ingedrukt; Selecteer vervolgens het tvOS 13 bestand dat je net hebt gedownload.

Vanaf hier kun je de installatie van tvOS beginnen. Zodra deze is voltooid, wordt gevraagd om je Apple TV opnieuw in te stellen. Als je dit gedaan hebt, koppel je de Apple TV los van je MacBook. Je Apple TV draait nu weer op tvOS 13.

Apple TV

Als je een Apple TV 4K hebt, dan is het helaas niet mogelijk om te downgraden naar een eerdere versie van tvOS. Apple TV 4K heeft namelijk geen usb-c poort die nodig is om het aan te sluiten op een MacBook. Apple biedt voor de meest recente publieke bèta van tvOS ook geen draadloze hersteloptie.

Meer over Apple TV

Op iPhoned delen we regelmatig tips en bijzondere nieuwtjes over Apple TV. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je je iPad naar tv kan streamen. In tvOS 14 kun je nog meer met je Apple TV, vooral op het gebied van HomeKit.

Slimme apparaten die met HomeKit zijn gekoppeld kun je checken op je tv. Als je een slimme deurbel hebt, verschijnt er bijvoorbeeld een scherm op je tv waar je live ziet wie er aanbelt. Daarnaast voegt tvOS 14 een Picture in Picture modus toe.