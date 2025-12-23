2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Stap nu over

Zo tover je jouw TV om tot een open haard (met of zonder Netflix)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
23 december 2025, 13:30
2 min leestijd
Zo tover je jouw TV om tot een open haard (met of zonder Netflix)

Het is heel sfeervol om je TV tijdens de feestdagen te gebruiken als virtuele open haard. We laten zien hoe dat werkt, met en zonder Netflix.

Lees verder na de advertentie.

Tover je TV om tot open haard

Hoewel een echte open haard natuurlijk het beste is, is een virtuele open haard op je TV een heel goed alternatief. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. We laten je 6 verschillende opties zien!

1. Open haard op Netflix

Heb je een abonnement op Netflix, dan is dat waarschijnlijk de gemakkelijkste manier. Zoek in de app gewoon naar ‘open haard’ en er verschijnen meerdere opties. Zo vind je bijvoorbeeld ‘Fireplace for your home’, maar ook ‘The Witcher fireplace’ en zelfs ‘Stranger Things haardvuur’. Je kunt bij Netflix dus alle kanten op.

tv open haard

2. Haardvuur op HBO Max

Op HBO Max vind je geen klassieke open haard voor op je TV, maar wel twee verschillende haardvuren in een bepaald thema. Je hebt namelijk de keuze uit ‘Kerst op Zweinstein: haardvuur’ en ‘Game of Thrones: haardvuur’. Perfect dus als je één van die twee sferen in je woonkamer wilt creëren!

hbo

3. Fireplace op Prime

Op Amazon Prime kun je juist terecht voor een klassieke open haard die je naar je TV kunt streamen. Er zijn twee versies, namelijk Fireplace en Fireplace Christmas. Dat is niet heel veel keuze, maar het zijn twee prima opties.

tv open haard

4. Haardvuur op Disney+

Op Disney+ vind je een geanimeerde open haard uit de film Frozen die je naar je TV kunt streamen. Er zijn twee verschillende versies: ‘Het haardvuur van Kasteel Arendelle’ en ‘Het haardvuur van Kasteel Arendelle: de uitgeknipte versie’.

disney+ open haard

5. Virtual Fireplace In HD

Virtual Fireplace In HD

Virtual Fireplace In HD

Edgeway Software

Gratis via App Store

Je kunt ook gewoon een app op je iPhone installeren, bijvoorbeeld Virtual Fireplace In HD. Het enige dat die app doet, is een open haard laten zien en horen, die je net zoals alle andere opties kun je gewoon streamen naar je TV. Een voordeel is dat je via deze app nog wat dingen aan je eigen smaak kunt aanpassen, bijvoorbeeld de snelheid van de vlammen.

iphone tips

6. Open haard op YouTube

Heb je geen abonnement op een streamingdienst en wil je geen app installeren, dan kun je ook nog gewoon terecht op YouTube. Zoek gewoon naar ‘fireplace’ en je vindt eindeloos veel filmpjes van een open haard die je naar je TV kunt streamen!

tv open haard

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Foto en video iPhone Apple

Bekijk ook

Spotify heeft een vervelende CarPlay-bug – zo los je hem zelf op

Spotify heeft een vervelende CarPlay-bug – zo los je hem zelf op

19 december 2025

Jouw Apple Watch heeft een geheime code: hier vind je die

Jouw Apple Watch heeft een geheime code: hier vind je die

19 december 2025

Pas op: nieuwe oplichting via WhatsApp – zet deze functie direct uit

Pas op: nieuwe oplichting via WhatsApp – zet deze functie direct uit

18 december 2025

iPhone-tips: 10 verborgen iPhone-functies die elke dag van pas komen

iPhone-tips: 10 verborgen iPhone-functies die elke dag van pas komen

12 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren