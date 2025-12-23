Zo tover je jouw TV om tot een open haard (met of zonder Netflix)

Het is heel sfeervol om je TV tijdens de feestdagen te gebruiken als virtuele open haard. We laten zien hoe dat werkt, met en zonder Netflix.

Tover je TV om tot open haard

Hoewel een echte open haard natuurlijk het beste is, is een virtuele open haard op je TV een heel goed alternatief. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. We laten je 6 verschillende opties zien!

1. Open haard op Netflix

Heb je een abonnement op Netflix, dan is dat waarschijnlijk de gemakkelijkste manier. Zoek in de app gewoon naar ‘open haard’ en er verschijnen meerdere opties. Zo vind je bijvoorbeeld ‘Fireplace for your home’, maar ook ‘The Witcher fireplace’ en zelfs ‘Stranger Things haardvuur’. Je kunt bij Netflix dus alle kanten op.

2. Haardvuur op HBO Max

Op HBO Max vind je geen klassieke open haard voor op je TV, maar wel twee verschillende haardvuren in een bepaald thema. Je hebt namelijk de keuze uit ‘Kerst op Zweinstein: haardvuur’ en ‘Game of Thrones: haardvuur’. Perfect dus als je één van die twee sferen in je woonkamer wilt creëren!

3. Fireplace op Prime

Op Amazon Prime kun je juist terecht voor een klassieke open haard die je naar je TV kunt streamen. Er zijn twee versies, namelijk Fireplace en Fireplace Christmas. Dat is niet heel veel keuze, maar het zijn twee prima opties.

4. Haardvuur op Disney+

Op Disney+ vind je een geanimeerde open haard uit de film Frozen die je naar je TV kunt streamen. Er zijn twee verschillende versies: ‘Het haardvuur van Kasteel Arendelle’ en ‘Het haardvuur van Kasteel Arendelle: de uitgeknipte versie’.

5. Virtual Fireplace In HD

Virtual Fireplace In HD Edgeway Software Gratis via App Store via App Store

Je kunt ook gewoon een app op je iPhone installeren, bijvoorbeeld Virtual Fireplace In HD. Het enige dat die app doet, is een open haard laten zien en horen, die je net zoals alle andere opties kun je gewoon streamen naar je TV. Een voordeel is dat je via deze app nog wat dingen aan je eigen smaak kunt aanpassen, bijvoorbeeld de snelheid van de vlammen.

6. Open haard op YouTube

Heb je geen abonnement op een streamingdienst en wil je geen app installeren, dan kun je ook nog gewoon terecht op YouTube. Zoek gewoon naar ‘fireplace’ en je vindt eindeloos veel filmpjes van een open haard die je naar je TV kunt streamen!

Meer tips?

