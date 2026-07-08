Deze truc haalt veel betere antwoorden uit ChatGPT (of andere chatbots)

Dankzij deze truc is het heel gemakkelijk om veel betere antwoorden te krijgen in ChatGPT en andere AI-apps. We laten je zien hoe het werkt.

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Deze truc haalt veel betere antwoorden uit ChatGPT

Je krijgt vast wel eens antwoorden van ChatGPT die niet helemaal zijn wat je bedoelde. Dat ligt vaak niet aan jou. Chatbots vullen ontbrekende informatie namelijk zelf in. Dat kan handig zijn, maar het levert ook snel vage, verkeerde of nét niet bruikbare antwoorden op. Gelukkig is er een simpele truc voor ChatGPT die je hiermee helpt. Voeg aan je prompt deze zin toe:

“Stel me voordat je antwoordt drie verduidelijkende vragen als dat nodig is om verkeerde aannames te voorkomen. Heb je genoeg informatie, antwoord dan meteen en benoem welke aannames je doet.”

Zo eenvoudig is het. Met deze ene zin geef je ChatGPT, Gemini, Claude of een andere chatbot toestemming om eerst even door te vragen. Daardoor hoeft de chatbot niet te gokken wat je bedoelt, maar kan hij precies achterhalen waar je naar op zoek bent.

Vooral bij brede vragen

De extra zin helpt vooral bij opdrachten met meerdere mogelijke uitkomsten. Vraag je bijvoorbeeld: “Help me een vakantie te plannen”, dan kan ChatGPT niet weten of je alleen reist, wat je budget is, of dat je liever naar een stad, strand of natuurgebied gaat. Dankzij de extra zin krijg je eerst gerichte vragen. Daarna is het reisplan meestal gelijk een stuk bruikbaarder.

Ook bij e-mails, sollicitatiebrieven, recepten, workouts, cadeau-ideeën en grote projecten werkt deze truc voor ChatGPT goed. In plaats van achteraf drie keer ‘maak het formeler’ of ‘nee, korter’ te typen, vang je dat op deze manier van tevoren al af.

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Gebruik de truc alleen niet bij simpele vragen aan ChatGPT. Vraag je wat de hoofdstad van Bulgarije is, dan wil je geen geen drie vragen maar gewoon antwoord. Daarom is de toevoeging ‘maximaal drie vragen’ belangrijk: zo blijft het gesprek snel, maar voorkom je alsnog verkeerde aannames. ChatGPT wordt door de extra zin niet slimmer, maar wel veel praktischer. En dat scheelt je vooral een hoop herstelwerk achteraf.

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