Met deze slimme truc werkt je Apple Watch véél beter (en sneller)

Draag je vaak een Apple Watch? Dan moet je deze slimme truc kennen, want die maakt je Apple Watch veel beter én overzichtelijker!

Truc voor de Apple Watch

Apple voegt ieder jaar niet alleen nieuwe functies toe aan de iPhone, ook de Apple Watch wordt regelmatig uitgebreid met handige features. De kans is daarom groot dat je nog niet alle opties van je Apple Watch kent, zeker als je de smartwatch vooral gebruikt voor het bijhouden van gezondheidsgegevens. De Apple Watch heeft veel functies, maar ze zijn lang niet allemaal gemakkelijk te vinden. Een handige truc voor de Apple Watch brengt daar verandering in.

Waar je op de iPhone een overzichtelijke lijst ziet van alle applicaties die je hebt geïnstalleerd, is dat bij de Apple Watch niet het geval. In plaats daarvan verschijnen alle apps in een raster. Voordeel is dat je veel applicaties in één keer ziet, maar ze zijn daardoor veel moeilijker te vinden. Apple heeft daarom een slimme truc geïntroduceerd, waarmee je de weergave van alle apps op je Apple Watch kunt wijzigen. Zo doe je dat!

Appweergave wijzigen in watchOS

Ben je regelmatig (te) lang op zoek naar applicaties op je Apple Watch? Het is dan aan te raden om de rasterweergave om te zetten in lijstweergave. Als je voor laatstgenoemde kiest verschijnen alle apps in een lijst op je Apple Watch. Alle applicaties staan dan in alfabetische volgorde met de bijbehorende naam, zodat je niet meer hoeft te zoeken naar apps in watchOS. Zo verander je de weergave van alle applicaties:

Open de Watch-app op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’; Tik op ‘Appweergave’; Kies tot slot voor ‘Lijstweergave’.

Je kunt de appweergave ook aanpassen op de Apple Watch zelf. Druk daarvoor op de Digital Crown en ga naar ‘Instellingen > Appweergave > Lijstweergave’. Met lijstweergave werkt je Apple Watch veel beter én sneller, want deze weergave maakt een einde aan de zoektocht naar een specifieke applicatie in watchOS. In plaats daarvan weet je precies waar je moet kijken in de alfabetische lijst met alle apps.

De lijstweergave zorgt ervoor dat je veel sneller kunt navigeren naar een applicatie op je Apple Watch. Apps die beginnen met één van de laatste letters van het alfabet zijn een uitzondering, want die staan helemaal onderaan de alfabetische lijst. Met deze truc bespaar je veel tijd op je Apple Watch, zo hoef je zonder rasterweergave niet meer naar een applicatie te zoeken. Het helpt daarbij dat je van iedere app ook de naam ziet, terwijl in de rasterweergave alleen de symbolen getoond worden.

Deze truc is standaard onderdeel van watchOS en werkt op alle Apple Watches. Werkt jouw Apple Watch niet meer naar behoren? En is de smartwatch aan vervanging toe? Dan is dit een goed moment om een nieuwe Apple Watch te halen, want de prijzen van de nieuwste modellen zijn inmiddels verlaagd. Bekijk hier de beste prijzen van de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 3, zodat je niet te veel betaalt voor je volgende Apple Watch:

