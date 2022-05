Top Widgets: de app met de tofste widgets voor je iPhone

Widgets zijn handig en blijven leuk om de looks van je iPhone (en iPad) aan te passen. De app Top Widgets heeft verschillende widgets die standaard niet op je iPhone te vinden zijn. iPhoned vertelt je meer!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Top widgets voor iPhone: maak er écht iets moois van

Je iPhone heeft standaard verschillende widgets die je kunt gebruiken. Toch zou het leuk zijn als je meer widgets had, toch? De app Top Widgets komt dan als geroepen. Want hiermee krijg je nog veel meer verschillende widgets voor je iPhone en iPad om te kiezen. Wat wil je nog meer?

Om de nieuwe widgets te gebruiken moet je eerst de app Top Widgets downloaden. Er zijn meerdere apps in de App Store te vinden die ongeveer dezelfde naam hebben. Daarom hebben we hieronder een linkje staan naar de juiste app. Handig he?

Top Widgets-Icons & Themes Chengdu Guluoying Technology Co., Ltd. 9,2 (366 reviews) Gratis via App Store via App Store

In de app Top Widgets zijn veel van de widgets gratis te gebruiken op je iPhone en iPad, behalve die met een kroontje in de hoek rechtsboven. Wil je die toch gebruiken? Dan moet je een abonnement nemen.

Widget instellen met Top Widgets

Het instellen van een widget met Top Widgets gaat iets omslachtiger dan een standaardwidget toevoegen op het scherm van je iPhone. Geen paniek, we leggen het stap-voor-stap uit.

Start de app Top Widgets en kies een van de widgets die je leuk lijkt, wij kozen voor ‘X-Panel’ (zonder kroontje). Pas eventueel de widget aan met de gewenste kleuren en tik op ‘Save’. Je gekozen widgets komt nu terecht op het tabblad ‘Mine’.

Sluit de Top Widgets-app op je iPhone en houd je vinger ingedrukt op een lege plek van je thuisscherm. Klink linksboven op het plusteken. Kies in het volgende scherm voor de widget ‘Top Widgets’. Als je veel widgets hebt kun je het zoekvak bovenaan gebruiken om de app makkelijker te vinden.

Kies de grootte van de widget die je net in de app hebt gekozen, bijvoorbeeld ‘Medium’. Je moet ervoor zorgen dat je dezelfde grootte selecteert, anders kan je de widget niet activeren. Tik op ‘Voeg widget toe’ om de widget op je thuisscherm te plaatsen.

Tik op het thuisscherm om de apps te laten stoppen met wiebelen en houd je vinger ingedrukt op de nieuwe widget. Kies voor ‘Wijzig widget’ en selecteer achter ‘Current Widget’ de widget die je net hebt gekozen in de app (in ons voorbeeld was dit X-Panel). Pas de overige opties naar wens aan en tik met je vinger op het thuisscherm. De widget is nu klaar voor gebruik.

Widget verwijderen

Heb je genoeg van de widget die je net hebt toegevoegd? Dan kun je de widget eenvoudig verwijderen. Dat doe je als volgt.

Widget verwijderen op iPhone en iPad Houd je vinger ingedrukt op de widget die je wilt verwijderen; In het menu dat verschijnt kies je voor de optie ‘Verwijder widget’.

Meer widgets voor je iPhone

Vond je de app Top Widgets echt leuk en wil je met nog meer met widgets op je iPhone of iPad aan de slag? Lees dan het artikel creatief met widgets eens door of bekijk de leukste widgets van 2022. Ben je op zoek naar andere tips? Check dan de website en download onze gratis iPhoned-app, dan blijf je altijd op de hoogte. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.