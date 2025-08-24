Je kunt je iPhone beter niet op het toilet gebruiken (om deze redenen)

Gaat jouw iPhone regelmatig mee als je het toilet bezoekt? Dat kun je beter niet doen, want er kleven meerdere nadelen aan. Dit is waarom!

iPhone op het toilet

Veel gebruikers nemen hun iPhone overal mee naar toe. Zo gaat de telefoon meer naar de sportschool, een restaurant, de slaapkamer, maar óók naar het toilet. Waar voorheen vooral boeken en magazines werden gelezen op het toilet, zijn deze inmiddels vervangen door de iPhone of een andere smartphone. Toch is dat niet de beste gewoonte, want het gebruiken van een smartphone op het toilet heeft meerdere nadelen.

Het grootste gevaar is natuurlijk dat je iPhone in het toilet valt. Het toestel wordt dan in het ergste geval niet alleen vies, maar loopt ook waterschade op. In sommige gevallen gaat het om blijvende waterschade, die niet meer te repareren is. Dit is lang niet het belangrijkste nadeel, want er kleven ook gezondheidsrisico’s aan het gebruik van een smartphone op het toilet.

Gezondheidsrisico’s

Gebruik jij je iPhone regelmatig op het toilet? Dat blijkt niet goed te zijn voor je gezondheid. Wanneer je een smartphone op het toilet gebruikt leun je doorgaans naar voren. Deze houding is niet gunstig voor je darmen en plasbuis, waardoor je meer moeite hebt met het doen van je behoeften. In plaats daarvan kun je beter rechtop zitten, dat je sneller doet als je jouw smartphone even niet meeneemt tijdens het toiletbezoek.

Wil je jouw iPhone tóch meenemen naar het toilet? Zorg er dan niet alleen voor dat je rechtop zit, maar ook dat je niet niet te lang op het toilet blijft zitten. Te veel en te lang zitten vergroot de kans op aambeien, zeker als dat op het toilet gebeurt. Een toiletbezoek duurt vaak (veel) langer als je een smartphone meeneemt, omdat je tijdens het scrollen in applicaties sneller de tijd vergeet. The Washington Post raadt in ieder geval aan om nooit langer dan tien minuten op het toilet te zitten.

Problemen met de hygiëne

Naast de gezondheidsrisico’s zorgt het gebruiken van je iPhone op het toilet ook voor problemen met de hygiëne. Tijdens het toiletbezoek komen veel bacteriën vrij, die zich via waterdruppels in de lucht verspreiden. Dat is zeker het geval als je het toilet doorspoelt, waardoor het beter is om je smartphone dan niet in de buurt te hebben. Zo voorkom je dat bacteriën of ziekteverwekkers op jouw iPhone achterblijven.

Het toilet is misschien wel één van de plekken waar je jouw iPhone het vaakst erbij pakt, maar dat kun je dus beter niet doen. Het gebruiken van je smartphone tijdens je toiletbezoek zorgt mogelijk voor een slechtere gezondheid én maakt je iPhone (veel) minder hygiënisch. Je kunt je iPhone daarom beter in een andere kamer laten liggen. Neem je jouw smartphone toch mee? Zorg dan voor een goede houding op het toilet, blijf niet te lang zitten én maak je iPhone regelmatig schoon.

