Deze slimme truc maakt het toetsenbord op je iPhone véél handiger

Het toetsenbord op je iPhone heeft een slimme truc, waarmee je heel veel tijd kunt besparen. Zo werkt de verborgen functie!

Toetsenbord op je iPhone

Het toetsenbord op je iPhone heeft veel handige functies, die je vermoedelijk nog lang niet allemaal kent. Eén van die slimme features is tekstvervanging. Apple heeft tekstvervanging al jaren geleden toegevoegd aan de instellingen op je iPhone. Tekstvervanging is bedoeld om het typen van woorden (of zelfs zinnen) veel sneller te maken. Om een woord of zin te typen hoef je slecht één of twee tekens in te voeren, je iPhone vult de rest vervolgens aan.

Tekstvervanging is een slimme truc om het toetsenbord op je iPhone veel handiger te maken. Zeker als je regelmatig lange woorden moet invullen kun je met de functie veel tijd besparen. Dit is ook het geval bij het invoeren van je mailadres. Lang niet alle websites bieden een automatische optie aan voor het invullen van je mailadres, waardoor tekstvervanging een handige manier is om dit toch te automatiseren. Wij leggen uit hoe je dat doet!

Zo werkt de truc

Tekstvervanging staat standaard op iedere iPhone, maar moet je zelf activeren in de Instellingen-app. Zo bepaal je zelf welke trefwoorden tijdens het typen automatisch worden uitgebreid tot een woord of zin. Dit is een eenvoudige manier om je e-mailadres te automatiseren, want je iPhone maakt zo een snelkoppeling om deze vanzelf uit te schrijven. Benieuwd hoe je dat doet? De slimme truc werkt als volgt op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Toetsenbord’; Kies voor ‘Tekstvervanging’; Tik op het plusteken (+) rechtsboven; Voer je e-mailadres in achter ‘Zin’; Vul ‘@@’ in achter ‘Trefwoord’; Kies tot slot voor ‘Bewaar’.

Heb je de tekstvervanging ingesteld op je iPhone? Dan hoef je voortaan alleen nog ‘@@’ te typen, vervolgens vult je iPhone je volledige mailadres in. Dit is een handige truc als je regelmatig je mailadres moet invullen. Met deze snelkoppeling hoef je dit nooit meer handmatig te doen, dat zeker bij een lang mailadres veel tijd kan besparen. Heb je ook een iPad en Mac? Op die apparaten werkt de tekstvervanging ook, die hoef je slechts één keer in te stellen.

Meer iPhone-tips

Tekstvervanging is een slimme truc om het typen op je iPhone te automatiseren en zo wat tijd te besparen. Maak je regelmatig typfouten? Het is dan aan te raden om de woorden die je regelmatig verkeerd spelt toe te voegen aan de lijst met tekstvervangingen. In sommige gevallen verbetert de autocorrectie van het toetsenbord de spelfouten niet meer, omdat je ze te vaak hebt gemaakt. Tekstvervanging biedt in dat geval een handige oplossing.

Het toetsenbord op je iPhone is zo een slim hulpmiddel om spelfouten te verminderen. Zorg er wel voor dat je als trefwoord niet voor slechts één letter kiest, want die letter wordt standaard omgezet in het door jou gekozen woord.