Ga goed voorbereid terug naar kantoor met deze 8 iPhone-tips

Ben je bang dat je concentratie weg is als je op kantoor gaat werken? Of wil je de dagelijkse overgang tussen privé en werk leven helemaal soepel laten verlopen? We geven je acht tips voor je iPhone zodat je het kantoorleven goed hervat.

Werk weer ongestoord op kantoor met deze tips

Hoewel thuiswerken nog steeds bovenaan het rijtje corona-adviezen van de overheid pronkt, werken veel mensen tegenwoordig al weer een aantal dagen op kantoor. Het is toch veel handiger om bij het koffieapparaat of in de lunchkantine je werkzaamheden te bespreken dan via berichtenapps of Zoom.

In dit artikel leggen wij jou met verschillende tips uit hoe je niet raakt afgeleid door die kletsende collega op kantoor, hoe je zo professioneel mogelijk gebruikt maakt van je iPhone en hoe je werk en privé goed gescheiden houdt.

1. Laat je door niemand afleiden met Apple’s Focus

Deze functie van iOS 15 bepaalt welke apps en personen je mogen storen. Ben je op je werk? Dan ontvang je bijvoorbeeld alleen meldingen van werk-apps en berichten van collega’s. Het kopje ‘Werk’ staat standaard bij de instellingen van deze app, in ‘Instellingen>Focus’.

Je hoeft alleen nog maar even aan te klikken welke app en contacten bij je kantoorleven (en welke bij je privéleven) horen. Het is zelfs mogelijk om een ‘Focus’ automatisch te activeren als je bijvoorbeeld in de buurt van je kantoor bent.

Als je thuis komt zet je de Focus ‘Persoonlijk’ aan en keer je het proces eenvoudig om. Dan is het tijd voor vrienden, sociale media en entertainment. Zo neem je je werk niet mee naar huis. Ook is het mogelijk om dit te automatiseren aan de hand van vooringestelde tijdstippen. Wil je precies weten hoe je dit instelt? Lees dan ons uitgebreidere artikel over iOS 15 Focus.

2. Zet ‘Til op om te activeren’ uit op kantoor

De meeste mensen op kantoor hebben tegenwoordig hun telefoon ‘gewoon’ op hun bureau liggen. Een eerste tip voor de beste productiviteit op kantoor is om de iPhone ondersteboven neer te leggen. Op deze manier raken je ogen niet constant afgeleid door de meldingen van de collega die wél thuiswerkt en loopt te grappen.

Als je wel eens je iPhone-gebruik onder de loep hebt genomen via de ‘Schermtijd’-widget ben je vast wel geschrokken van hoe vaak je de telefoon oppakt. Dit is niet anders op kantoor. Gelukkig is dit te reduceren om zo productief mogelijk te zijn. Om je hersenen een beetje voor de gek te houden is het handig om de ‘Til op om te activeren’-optie op je iPhone uit te zetten.

Als je een opgeruimd persoon bent en dus vaak je iPhone op een ‘betere’ plek wil neerleggen, is het uitzetten van deze functie helemaal handig. ‘Til op om te activeren’ is te vinden in de Instellingen-app bij ‘Beeldscherm en helderheid’. Je wilt namelijk zelf bepalen wanneer het tijd is om je telefoon te gebruiken in plaats van dat je onbewust je iPhone induikt en je werk laat liggen.

3. Gebruik de Pomodoro-techniek om effectief te werk te gaan

Deze techniek, die door veel apps in een mooi jasje is gegoten, helpt je om in een hyperfocus te raken. De Pomodoro-techniek breekt jouw werkdag op kantoor op in kleine behapbare stukken. Voor je het weer zit je alweer aan de lunchtafel met je collega’s. Dit is goed voor je mentale gezondheid én brengt je gemakkelijker in een gezonde focus.

Pomodoro Focus Timer past deze psychologische theorie toe met een minimalistisch design. De app breekt je werkdag in stukken van 25 minuten, onderbroken door een kleine pauze van vijf minuten. Na vier van deze intervallen is het tijd voor een iets langere rustperiode van 20 minuten. Je iPhone stuurt je met deze app automatisch een melding wanneer het tijd is voor een korte wandeling naar de koffieautomaat om een gesprekje te maken met collega’s. Deze methode is eenvoudig toe te passen zonder deze app, maar dan zou je zelf handmatig de tijd moeten bijhouden. Zo raak je niet in een hyperfocus.

4. Leesmodus Safari op je iPhone

Ben je onderweg naar je werk en wil je alvast inlezen voor de vergadering? Of is er een interessant artikel in jouw sector verschenen, maar raak je telkens afgeleid door alle reclames en knoppen? Zet dan de ‘Leesmodus’ in Safari aan. Deze tip is voornamelijk handig voor mensen die vaak in de trein naar kantoor alvast willen beginnen met lezen op hun iPhone.

Leesmodus van Safari zet een website automatisch om in een basic design. Deze schakelt alle poespas uit zodat jij je goed kunt focussen. Enkel de afbeeldingen en de tekst blijven over. Deze tip is ook te gebruiken op kantoor op je MacBook of iMac. Ook is het mogelijk om deze leesmodus automatisch te activeren bij lange artikelen. Wil je weten hoe je dit doet? Check dan ons artikel over deze functie in Safari.

5. iPhone-toetsenbord als trackpad gebruiken

Deze tip is ook enorm handig voor als je al wat werk wil verrichten op je iPhone voordat je op kantoor aankomt. Stel: je wil alvast die ene vergadering van half negen goed voorbereiden, maar je bent nog niet helemaal wakker. Het relatief kleine toetsenbord van de iPhone zorgt ervoor dat je wat typfouten maakt. Het is zo een enorm gepriegel om bij de juiste alinea op de juiste plek in het woord te komen.

Gelukkig heeft jouw iPhone hier een handige functie voor. Door de spatiebalk ingedrukt te houden verandert jouw toetsenbord automatisch in een trackpad. Als je je vinger op het scherm houdt en beweegt zie je dat de cursor vrij beweegt over jouw iPhone. Zo voorkom je alle typfouten en is een deel van je werk al snel gedaan in de trein.

6. Optimaliseer je werk met Apple Handoff

Apple’s eigen Handoff zorgt ervoor dat je eenvoudig overschakelt tussen al je Apple-apparaten. Ze werken als één team samen. Zo kun je op de Mac op kantoor bijvoorbeeld met een artikel beginnen en dit taakje onderweg in de trein terug naar huis afmaken op je iPhone. Handoff werkt met apps als Mail, Safari en Berichten. Nagenoeg alle Apple-apparaten (iPhone, iPad, Mac en de Apple Watch) ondersteunen deze functie.

Deze tip is in combinatie met ‘Leesmodus in Safari’ en ‘Toetsenbord als trackpad’ ideaal om onderweg naar kantoor alvast veel werk te verrichten op je iPhone. Je hoeft je MacBook niet uit je tas te pakken en ordent zo eenvoudig al je gedachtes, mails en documenten. Check ons artikel over Handoff om uit te vinden hoe je dit instelt.

7. Gebruik ‘noise-cancelling’ om de geluiden op kantoor uit te zetten

Het is wel even wennen om van je stille werkkamer zonder omgevingsgeluiden terug te verhuizen naar kantoor. Daar hoor je geroesemoes van collega’s, de luide printer en het constante gepruttel van het koffiezetapparaat. In de AirPods Pro en de AirPods Max heeft Apple zogeheten ‘noise-cancelling’ of ruisonderdrukking ingebouwd. Deze functie meet je omgevingsgeluid en stuurt automatisch een onwaarneembaar tegensignaal je oor in. Het resultaat: ultieme stilte. De ruisonderdrukking met de AirPods maakt de overgang naar het overprikkelende kantoor aangenamer.

Als deze bovenstaande AirPods niet in jouw budget passen, zijn er gelukkig goede alternatieven. Met de ‘reguliere’ AirPods zijn er apps en muziek die hetzelfde effect hebben. Een voorbeeld hiervan is Brain.fm. Deze app genereert met een AI rustgevende muziek of white noise om jouw zo geconcentreerd mogelijk te houden. Een andere tip is om rustige muziek te luisteren zonder zang of juist mét zang in een taal die je niet verstaat. Een goed voorbeeld hiervan is de Bossa Nova Essentials-playlist van Apple Music.

8. Kom professioneel over op kantoor met een iPhone-visitekaartje

Als je veel afspraken op kantoor hebt met mensen van buiten je werk, is het handig om in contact te blijven met elkaar. In plaats van klungelig je telefoonnummer door te geven en het drie keer te moeten herhalen, kun je ook een digitaal visitekaartje met je eigen gegevens aanmaken in de Contacten-app van Apple. Sla deze vervolgens op als bestand en plaats hem ergens op je iPhone op waar je eenvoudig bij kan.

Hou je nog van fysieke visitekaartjes, maar wil je ergens toch vernieuwend overkomen? Probeer eens een visitekaartje in Augmented Reality. Plaats een QR-code op je visitekaartje van papier en laat deze scannen door je contact. Via de camera komt jouw contactpersoon in een digitale omgeving met al je gegevens. Ook kan je een coole animatie toevoegen die te maken heeft met jouw werk. Dit vereist wel wat voorbereiding en enige technische kennis.

AR Business Card Ruah Tech Solutions Gratis via App Store via App Store

Werk je toch liever thuis in plaats van op kantoor? Bekijk dan ons artikel met de tien handigste tips voor Zoom voor beginners.