Blijf onder de limiet van je databundel met deze 6 tips!

Ben je overgestapt naar een goedkoop telefoonabonnement om geld te besparen? Of heb je maar weinig MB’s per maand? Dan wil je natuurlijk niet de limiet van je databundel overschrijden. Gaat ook niet gebeuren, met deze tips om onder de limiet van je databundel te blijven!

Tips voor een gelimiteerde databundel

Met een kleine databundel moet je altijd voorzichtig omspringen met je MB’s. Ook als je geld bespaart door over te stappen naar een goedkoop abonnement is de kans groot dat je een kleinere databundel krijgt. Het is dan natuurlijk zaak dat je daar onder blijft, anders schiet je je doel gelijk voorbij.

Afhankelijk van je abonnement ga je misschien niet heel veel meer betalen als je de limiet overschrijdt, maar vaak wordt dan wel je internetsnelheid beperkt. En internetten met een slakkengangetje is natuurlijk ook geen pretje. Met deze tips blijf je zeker onder de limiet van je databundel!

1. Bellen via WhatsApp

Misschien wel de meest voor de hand liggende tip is bellen via WhatsApp. Als je thuis bent verbonden met je wifi-netwerk bel je via WhatsApp namelijk helemaal gratis. Een besparing van 100 procent! Zorg er dus wel voor dat je verbinding hebt met wifi, anders gaat er alsnog data van je bundel af.

Zonder wifi verbruik je bij bellen via WhatsApp geen belminuten, maar MB’s. Dat is zo’n 500 KB tot ruim 1 MB per minuut. Of dat nog steeds goedkoper is dan ‘normaal’ bellen, hangt heel erg af van je abonnement.

2. Muziek van tevoren downloaden

Als je graag muziek luistert tijdens het sporten of wanneer je onderweg bent, verbruik je redelijk wat data. Dat kun je eenvoudig voorkomen door van tevoren muziek te downloaden via wifi.

Zowel bij Apple Music als Spotify heb je die optie. Het enige ‘nadeel’ is wel dat je dus ook van tevoren moet bedenken wat je wilt gaan luisteren. Maar zolang je iPhone genoeg opslagruimte hebt, zal dat geen probleem zijn.

3. Download series via Netflix

Het is leuk om onderweg in de bus of trein Netflix wilt kijken, maar streamen via wifi in het openbaar vervoer is geen pretje. Vaak raak je ook zomaar de wifi-verbinding kwijt en schakelt je iPhone over naar je dataverbinding.

Voorkom daarom problemen en download die favoriete serie dan van tevoren. Dan weet je zeker dat je iets leuks te kijken hebt, zonder dat het je bakken met data kost. Je vindt de ‘Downloaden’-knop wanneer je op een film of serie in Netflix hebt geklikt. Jammer genoeg is de optie niet overal beschikbaar …

4. Pas de instellingen van YouTube aan

Nummer 3 van deze tips om onder de limiet van je databundel te blijven, kun je ook voor YouTube gebruiken. Maar dan wel alleen als je YouTube Premium hebt. Heb je alleen de gratis versie, dan ontkom je er niet aan dat je data gebruikt wanneer je geen wifi hebt. De hoeveelheid data die je dan gebruikt kun je echter wel beperken.

De videokwaliteit staat standaard namelijk ingesteld op ‘Automatisch. In de Instellingen van de YouTube-app pas je dat eenvoudig aan naar ‘Databesparing’. Kijk je veel YouTube-filmpjes zonder wifi, dan kun je daar heel wat mee besparen. Je kunt deze optie overigens afzonderlijk instellen voor streamen via wifi en voor streamen via mobiel netwerk. Doe er je voordeel mee!

5. iCloud-reservekopie alleen via wifi

Wat je zeker ook even moet checken is de optie ‘iCloud-reservekopie’. Die mag wel ingeschakeld zijn, maar je wilt niet dat die reservekopie wordt gemaakt met gebruik van mobiele data. Je controleert het als volgt:

Open de app Instellingen en tik op je naam;

Tik op ‘iCloud’ en dan op ‘iCloud-reservekopie’;

Zorg ervoor dat ‘Reservekopie via mobiel netwerk’ staat uitgeschakeld.

6. Check de app van je provider!

Uiteraard is het belangrijk dat je precies weet hoe het ervoor staat met je dataverbruik en dat zie je in de app van je provider. Je ziet wat je verbruikt hebt en hoe lang je nog met de resterende data moet doen. Zo weet je in een oogopslag of je de rest van de maand nog meer moet besparen, of dat je de laatste paar dagen helemaal los kunt gaan!

Meer tips om geld te besparen

