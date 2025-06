Deze 10 tips voorkomen dat je iPhone bij heet weer oververhit raakt

Als de temperaturen stijgen, is het een kwestie van tijd voor de temperatuur van je iPhone mee stijgt – deze iPhone-tips voorkomen problemen.

Tips voor je iPhone bij hoge temperaturen

Vrijdag 13 juni is de eerste tropische dag van 2025 en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. In de zon kan je iPhone bijzonder snel opwarmen en dat is met name niet goed voor de batterij. In het ergste geval verschijnt er een melding op het scherm dat je iPhone moet afkoelen en kun je hem een tijdje niet gebruiken. Deze iPhone-tips helpen je om dat te voorkomen!

1. Uit de zon!

Deze eerste tip is zowel het belangrijkst als het meest voor de hand liggend: laat je iPhone niet in de volle zon liggen. Buiten met een briesje erbij gaat het wat minder snel, maar ligt je iPhone bijvoorbeeld op het dashboard van je auto dan kan de temperatuur razendsnel oplopen.

2. Schakel overbodige functies uit

Energieverslindende functies zoals Bluetooth en GPS zorgen ervoor dat je iPhone warmer wordt. Het uitschakelen van dergelijke functies kan dus helpen om de iPhone koeler te houden. Vergeet dus ook niet om je navigatie-app af te sluiten als je die niet meer nodig hebt!

3. Vermijd intensief gebruik

Het is ook beter om geen zware apps, zoals games, of het filmen van 4K-video’s tijdens de hitte te gebruiken. Dit genereert allemaal nog meer extra warmte en dat wil je nou juist voorkomen.

4. Stel opladen uit

Als je iPhone het ergens warm van krijgt, dan is het wel van opladen. Probeer dit uit te stellen tot een koeler moment van de dag. Is dat niet mogelijk, laad je iPhone dan op in een zo koel mogelijke ruimte. Gebruik je iPhone ook niet tijdens het opladen.

5. Gebruik een officiële oplader

Goedkope opladers zorgen er vaak voor dat je iPhone nog heter wordt tijdens het opladen. Moet je echt opladen tijdens hoge temperaturen, zorg er dan in elk geval voor dat je een officiële oplader gebruikt.

7. Zet de helderheid van het scherm lager

Hoewel dit niet helpt om het scherm goed af te kunnen lezen in de zon, zorgt het er wel voor dat je iPhone minder energie verbruikt en daardoor minder warm wordt.

6. Gebruik even geen hoesje

Over het algemeen beschermt een hoesje je iPhone alleen maar. Bij zeer hoge temperaturen zorgt een hoesje er echter ook voor dat je iPhone zijn warmte niet kwijt kan. Dat werkt een mogelijke oververhitting weer in de hand. Het is dus beter om het hoesje er tijdelijk af te halen. Je kunt eventueel overwegen om een goedkoop thermisch telefoonhoesje te kopen om je iPhone in op te bergen.

8. Schakel de Vliegtuigmodus in

Hiermee schakel je ook de antennes van de iPhone uit. Die genereren namelijk ook warmte omdat apps op de achtergrond verbinding maken met internet.

9. Niet in de koelkast

Is je iPhone toch oververhit geraakt? Dan zou je hem even in de koelkast kunnen leggen. Hoewel heel even waarschijnlijk niet direct kwaad kan, raden we het toch niet aan. Er kan dan namelijk vrij snel condensatie ontstaan.

10. Schakel je iPhone uit

Heb je het idee dat je iPhone te heet dreigt te worden, schakel hem dan een tijdje uit. Dit zorgt ervoor dat je iPhone veel gemakkelijker weer kan afkoelen.

