Is aan het einde van de dag je iPhone altijd leeg? Vervelend! Maar deze 3 tips helpen je om langer met de accu van je iPhone te doen!

3 tips om langer met de accu van je iPhone te doen

Als je iPhone alweer wat ouder is, of als je de smartphone gewoon (te) veel gebruikt, is aan het einde van de dag je accu behoorlijk leeg. Als je dan even geen oplaadblokje of stopcontact bij de hand hebt is dat behoorlijk irritant.

Wil je voortaan wel makkelijk de dag doorkomen met één acculading? Houd dan de onderstaande tips in je achterhoofd!

1. Gebruik donkere modus

Wanneer je de donkere modus inschakelt op een iPhone met een oled-scherm vraagt dit minder van de batterij. Vooral als je daarbij ook de helderheid van het scherm wat lager zet. Deze functie zet je op de volgende manier aan:

Open de ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Scherm en helderheid’;

Kies voor ‘Donker’ onder ‘Weergave’;

Pas bij ‘Opties’ eventueel het weergaveschema aan;

Tik op ‘Vorige’;

Bij ‘Helderheid’ pas je met de schuifbalk de helderheid van het scherm naar wens aan.

Als je de donkere modus altijd aanzet (en de helderheid wat lager) moet je er wel rekening mee houden dat je het iPhone-scherm in het zonlicht soms wat minder goed leesbaar is.

2. Maak zoveel mogelijk gebruik van wifi

Als je ergens bent waar ook een wifi-verbinding beschikbaar is, kun je die beter gebruiken dan je eigen mobiele dataverbinding (als je die hebt). Wifi verbruikt namelijk minder stroom.

Kom je op een plek komt met een zwak signaal en raak je de hele tijd de verbinding kwijt? Dan is het slimmer om de Vliegtuigmodus in te schakelen. Want als je iPhone de hele tijd probeert om verbinding te maken kost dat nog veel meer stroom.

De Vliegtuigmodus stel je in via ‘Instellingen > Vliegtuigmodus’. Je kunt ook de Vliegtuigmodus aanzetten via het Bedieningspaneel.

3. Schakel de Energiebesparingsmodus in

Misschien wel de makkelijkste manier om de batterij van je iPhone wat te ontzien is de functie ‘Energiebesparingsmodus’ te gebruiken. Wanneer je deze instelling gebruikt worden achtergrondactiviteiten (denk aan downloads en e-mail ophalen) verminderd.\

Je schakelt de functie op onderstaande manier in: