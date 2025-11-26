Met deze 2 handige tips zorg je dat je gehoor niet beschadigd wordt

Te hard geluid is funest voor je gehoor, ook al heb je niet door dat het te hard is – dankzij deze 2 tips hoef je er niet meer op te letten.

Met deze tips voorkom je schade aan je gehoor

Schade aan je gehoor ontstaat vaak ongemerkt. Bij een luid concert heb je vaak wel in de gaten dat je gehoorbescherming nodig hebt. Luister je thuis naar muziek of naar je AirPods, dan lijkt alles veilig. Maar schijn bedriegt, zeker als je heel vaak naar je AirPods luistert. Gelukkig kun je jezelf en je gehoor beschermen met deze twee handige tips.

1. Bluetooth: altijd het juiste volume

De eerste van de twee tips voor het beschermen van je gehoor, is een handige Bluetooth-tip. In je lijstje met Bluetooth-apparaten kun je namelijk per apparaat aangeven wat voor type apparaat het betreft. Dat lijkt misschien helemaal niet zo belangrijk. Maar als je dit wel aangeeft, zorgt je iPhone er voortaan voor dat automatisch het juiste volume wordt ingesteld.

Je geeft dit eenvoudig aan in de app Instellingen. Tik op ‘Bluetooth’ en vervolgens op de ‘i’ achter een van de apparaten in de lijst. Tik dan op ‘Apparaattype’ en geef aan of het gaat om een autostereo, koptelefoon, gehoorapparaat, luidspreker of iets anders.

2. Koptelefoonveiligheid

Nummer twee van deze tips voor het beschermen van je gehoor heeft ook betrekking op het volume. En dan het volume van je koptelefoon. Je iPhone kan je namelijk beschermen tegen té harde geluiden, mits dat goed staat ingesteld natuurlijk. Dit check je als volgt:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden;

Tik op ‘Horen en voelen’;

Scrol weer naar beneden;

Tik op ‘Koptelefoonveiligheid’;

Schakel ‘Verminder hard geluid’ in;

Pas het aantal decibels aan.

Wanneer je andersom toch een keertje hard muziek wilt luisteren (geen goede tip voor je gehoor) en je stoort je eraan dat het volume steeds weer omlaag gaat, dan kun je deze functie hier dus tijdelijk uitschakelen.

Meer tips?

