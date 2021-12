Cadeautje van Apple: 10 handige tips voor je iPhone

Apple heeft een leuk cadeautje voor je: een video met 10 tips voor je iPhone die je eigenlijk niet mag missen. Ze zijn kort en krachtig, dus je hebt ze razendsnel doorgelezen (of bekeken!). Ken jij deze tips al?

10 handige iPhone-tips van Apple

In een video op YouTube geeft Apple tien handige tips voor je iPhone. We hebben ze alle tien voor je bij elkaar gezet.

Tip 1: cijfers verwijderen in de rekenmachine-app

Wanneer je in de Rekenmachine-app en verkeerd cijfer hebt getypt, is het mogelijk om het laatst getypte cijfer te verwijderen. Dit doe je door bovenaan het scherm naar links of rechts te swipen.

Tip 2: vastmaken in Berichten

In de Berichten-app is het mogelijk om zaken als linkjes naar websites vast te maken (vastpinnen). Houd je vinger ingedrukt op een websitelinkje (of een ander bericht) en kies vervolgens voor de optie ‘Maak vast’. Overigens werkt dit alleen als de andere persoon in je contactenlijst staat.

Tip 3: widgets stapelen

Vind je widgets ook zo handig? Maar je scherm raakt behoorlijk snel vol als je meerdere widgets hebt. Daarom is het handig dat je widgets van dezelfde grootte kunt stacken (op elkaar zetten). Houd je vinger ingedrukt op een lege plek tot de icoontjes beginnen te trillen. Sleep daarna de widget op een andere widget met dezelfde grootte.

Tip 4: meerdere foto’s tegelijk verslepen

Houd je vinger op een van je foto’s in de foto-app en versleep de foto. Terwijl je de foto vasthoudt, tik je met je andere vinger op de andere foto’s om ze te stapelen. Switch naar een andere app terwijl je de stapel vasthoudt, en laat je vinger los in de nieuwe app.

Tip 5: tekst vervangen

Wanneer je bepaalde afkortingen veel gebruikt, is het mogelijk om die automatisch te vervangen door een andere tekst. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ‘tz’ automatisch te vervangen door ‘tot ziens’. Open de ‘Instellingen’ en ik op ‘Algemeen > Toetsenbord > Tekstvervanging’. Tik op het plusteken om je eigen zin en trefwoord toe te voegen.

Tip 6: camera gebruiken zonder iPhone unlocken

Om de camera te gebruiken hoef je de iPhone niet te unlocken. Swipe naar links op het lockscherm en je opent de camera-app.

Tip 7: document scannen in de Notities-app

Om een document in de Notities-app te scannen, open je een notitie. Tik onderaan op het camera-icoontje en kies voor ‘Scan documenten’. Vervolgens richt je de camera op het document dat je wilt scannen. Je iPhone maakt vervolgens automatisch een scan.

Tip 8: tekst kopiëren (uit de echte wereld)

In iOS 15 is het mogelijk om tekst te kopiëren (en te plakken) van zaken zoals een menukaart, de tekst op een busje of een informatiebord. Richt de camera op de tekst en tik rechtsonder op het scan-icoontje. Je moet hiervoor wel de Livetekst-functie aan hebben staan. Dit doe je door te tikken op ‘Instellingen > Algemeen > Taal en regio > Livetekst’.

Tip 9: snel naar de eerste foto in de Foto’s-app

Er is een manier om razendsnel naar de eerste foto in de Foto’s-app te gaan. Dit doe je door bovenaan het scherm van je iPhone te tikken als je het foto-overzicht open hebt staan.

Tip 10: snel zoeken op je iPhone

Om snel je iPhone te doorzoeken sleep je met je vinger vanuit het midden van het scherm naar beneden. Vervolgens kun je bovenin je zoekterm typen.

Meer interessante tips?

