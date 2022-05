Tips voor AirPods: drie superhandige functies die je zeker van pas komen

AirPods zijn ontzettend makkelijk in gebruik, maar ken jij alle functies van Apple’s populaire oordopjes? Wij geven je drie superhandige tips voor je AirPods, die je zeker van pas komen!

Tips voor AirPods (die je zeker van pas komen)

Wanneer je een setje AirPods hebt wil je eigenlijk niet meer zonder. Ze klinken prima, zitten fijn en het is ontzettend handig dat ze automatisch verbonden zijn met al je andere Apple-apparaten.

De AirPods hebben echter ook een aantal minder bekende functies die je zeker van pas komen. Wij hebben in dit artikel drie handige AirPods-functies voor je bij elkaar gezet en geven je daarnaast ook nog een bonustip!

1. Meldingen van je AirPods aanpassen

Je hebt misschien al gemerkt dat sommige notificaties worden voorgelezen wanneer je de AirPods in je oren hebt zitten. Denk bijvoorbeeld aan berichten op WhatsApp of een privébericht op Twitter. Vind je dat niets? Dan zet je de optie uit bij ‘Instellingen > Berichtgeving > Kondig meldingen aan’. Hier zet je de schuifknop uit bij ‘Kondig meldingen aan’.

Vind je de optie juist wél fijn? Dan kun je op deze instellingenpagina ook voor andere apps de meldingen aanzetten. Scrol naar beneden en onder ‘Kondig meldingen aan van’ staan alle apps die je hiervoor kan gebruiken.

2. Handige tips wanneer je een van je AirPods kwijt bent

Als je de oortjes van je AirPods wel eens laat slingeren, ben je ze natuurlijk al snel kwijt. Gelukkig heeft Apple daar de oplossing voor. Ook als je maar één van je AirPods kwijt bent kun je het individuele oortje opsporen met de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone.

Kwijtgeraakte AirPods zoeken (en vinden) met Zoek mijn Start de app ‘Zoek mijn’ op je iPhone; Tik onderaan op ‘Apparaten’; Wacht eventjes tot de app al je Apple-apparaten heeft gevonden; Tik op de naam van je AirPods en op ‘Speel geluid af’ (en nog een keer op ‘Speel geluid af’ als je de waarschuwing te zien krijgt); Er wordt automatisch een geluid afgespeeld, je kunt kiezen welke van je oortjes het geluid moet afspelen.

Is het erg lawaaiig en weet je de AirPods nog niet te vinden? Tik dan tijdens stap 4 op ‘Zoek in de buurt’. Je iPhone laat dan op het scherm weten als je in de buurt van je AirPods bent.

3. Acculading AirPods altijd bekijken met de widget

Wanneer je de AirPods in het oplaaddoosje zitten, worden ze automatisch opgeladen. Je weet echter niet hoe vol de batterij is. Je kunt Siri natuurlijk vragen hoe het met de accu van je AirPods is gesteld, maar in deze tips hebben we een makkelijkere oplossing. Gebruik simpelweg de Batterijen-widget. Dan heb je in één overzicht al je batterijen bij elkaar.

Tik op een lege plek op je thuisscherm tot de icoontjes gaan wiebelen;

Linksboven tik je op het plus-teken;

In het zoekvak typ je ‘Batterijen’ en tik je op de gevonden Batterijen-widget;

Kies de grootte van de widget en tik op ‘Voeg widget toe’.

Lees meer: Alle AirPods op een rij: welke kun je het beste waarvoor gebruiken?

Tips voor AirPods: bonustip – gebruik je oplaadcase als standaard

Het kan niet bij elk setje AirPods en je moet ook niet de grootste iPhone hebben, maar met bijvoorbeeld een iPhone 13 mini met een setje AirPods Pro gaat het in ieder geval. Je kunt namelijk het oplaaddoosje van je AirPods als standaard gebruiken. Klap het doosje open en leg hem op een stabiele ondergrond. Zet vervolgens je iPhone op het doosje.

Neppe AirPods ondersteunen niet alle functies

Werken sommige van deze tips niet op jouw AirPods? Dan kan het zijn dat je te maken hebt met een setje fakes. AirPods worden tegenwoordig zo goed nagemaakt dat ze bijna niet meer te onderscheiden zijn van de echte. Wil je zeker weten dat jouw AirPods ook daadwerkelijke echte AirPods zijn? Pak dan het onderstaand artikel er even bij.

Lees meer: Fake AirPods herkennen: dit is de beste (en makkelijkste) manier

AirPods kopen (of toe aan een upgrade)

Zijn je AirPods inmiddels aan vervanging toe? Dan wordt het tijd voor een upgrade! Check dan onze AirPods-prijsvergelijkers voor de beste prijs! Daarnaast hebben we hieronder alvast de prijzen van de AirPods 3 en de AirPods Pro voor je neergezet.

En voor je oude setje AirPods hebben we ook nog wat tips. Die kun je altijd nog verkopen. Lees het onderstaand artikel maar eens door.

Lees meer: Oude AirPods verkopen, vervangen of recyclen: dit zijn de beste opties

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.