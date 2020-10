Tip: zo plaats je een widget van Spotify op je thuisscherm

In iOS 14 is het eindelijk mogelijk om widgets te gebruiken. Spotify heeft er nu ook eentje. Wij laten je zien hoe je de Spotify-widget op je thuisscherm plaatst.

Zo plaats je een Spotify-widget op je thuisscherm

Android-telefoons hebben al sinds jaar en dag widgets. Sinds de release van iOS 14 zijn deze handige app-vensters ook beschikbaar op je iPhone. Met een widget zie je de belangrijkste informatie uit een app zonder dat je deze hoeft te openen.

De populaire muziekdienst Spotify heeft nu ook een eigen widget voor iOS. Hij laat je zien welke muziek of podcasts je het laatst hebt geluisterd. Door op één van de titels te klikken, open je deze in Spotify.

De kleine widget

De grote widget

Spotify heeft deze widget pas net geactiveerd. Zorg dus dat de app geüpdatet is voor je de widget op je thuisscherm probeert te plaatsen, anders werkt het niet.

Houd het scherm op een lege plek ingedrukt tot de app-iconen bewegen; Druk op het plusje rechtsboven; Selecteer de Spotify-app uit de lijst. Zie je hem niet, dan kun je er ook op zoeken; Je hebt nu de keuze uit twee varianten. Een kleine widget die je slechts één recent beluisterde titel laat zien en een grotere die je vijf titels toont; Kies de gewenste variant en klik op ‘Voeg widget toe’; De Spotify-widget staat nu op je thuisscherm. Je kunt hem eventueel verslepen naar een andere plek.

