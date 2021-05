De AirTag is een handig apparaatje om je spullen altijd terug te kunnen vinden. Maar wat doe je als deze leeg is? In deze tip leggen we uit hoe je de batterij van de AirTag vervangt.

AirTag-batterij vervangen: zo werkt het

De AirTag werkt met een simpel knoopcelbatterijtje. Dat is handig, want op die manier hoef je de tracker nooit op te laden en kun je de AirTag rustig aan je sleutelbos of tas laten zitten. Het nadeel is wel dat je dan af en toe de batterij moet vervangen. Gelukkig werkt dat heel makkelijk, al is het wel een priegelwerkje.

De Apple-tracker heeft een standaard platte knoopcelbatterij, van het type CR2032. Deze is voor een paar euro te koop bij bijna alle winkels die batterijen verkopen. Zo vervang je de AirTag-batterij:

Druk het metalen deel van de AirTag in en draai het een kwartslag; De bovenkant springt nu los. Haal de oude batterij eruit en leg er een nieuwe in; Druk het metalen gedeelte er weer in en draai het een kwartslag terug.

Zodra de AirTag opnieuw contact maakt met de batterij hoor je een zachte, hoge toon uit de tracker komen. Na het vervangen van de batterij is de AirTag direct weer verbonden met je iPhone.

Meer over de AirTag

