TikTok video downloaden (zonder watermerk): zo doe je dat

Wil je een TikTok-video downloaden? Dat kan in de app zelf, maar er is ook een manier om een TikTok-video zonder watermerk te downloaden. Hieronder lees je hoe het werkt.

Op het sociale mediaplatform TikTok komen allerlei leuke, creatieve en verrassende video’s voorbij. Soms wil je er misschien een bewaren. De snelste manier om een TikTok-video te downloaden, is via de app zelf. Dit is hoe:

Open een video in TikTok; Tik rechtsonder op ‘Delen’; Tik onderin op ‘Video opslaan’.

De video belandt nu in de Foto’s-app van je iPhone. Selecteer daar de tab ‘Bibliotheek’ en scrol naar beneden om de gedownloade TikTok-video te zien. De video heeft wel een TikTok-watermerk. Wil je dat de video dit niet heeft, dan kies je de methode hieronder.

TikTok-video zonder watermerk downloaden

Bij het downloaden via de officiële TikTok-app krijg je alleen video’s met watermerk. Wil je dat niet, dan download je de video via een speciale website. Zo werkt het:

Open een video in TikTok; Tik rechtsonder op ‘Delen’; Kies in de rij met app-icoontjes voor de paarse knop met ‘Link kopiëren’; Open de website SnapTik; Plak de link en kies ‘Download’. Kies ‘Download Server 01’ of ‘Download server 2’ en tik op ‘Download’.

De video komt terecht in de Fotobibliotheek van de Foto’s-app. Lukt het niet om de video te downloaden? Probeer het downloaden van een TikTok-video dan via een andere, soortgelijke website, zoals SSSTik.io, SaveTik.cc of TikTokdownload.online.

Een ander voordeel van het downloaden via zo’n website is dat je de TikTok-video krijgt in een hogere HD-kwaliteit. Het downloaden werkt via alle apparaten en er is ondersteuning voor .mp3 en mp4.

Meer tips

Met ruim 3 miljard downloads is TikTok de populairste app ter wereld. Wil je meer weten over de app? In onze TikTok beginnersgids geven we tips om meer te halen uit de video-app.