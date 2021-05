TikTok introduceert een nieuwe manier om duets te maken met Green Screen Duet. In dit artikel leggen we uit hoe je deze functie gebruikt.

TikTok Green Screen Duet gebruiken

TikTok heeft een nieuwe manier toegevoegd om een duet te maken. Green Screen Duet combineert twee populaire functies van de app: de mogelijkheid om een duet te maken en de mogelijkheid om je achtergrond te laten verdwijnen.

Het is met deze functie dus mogelijk om een video van een andere gebruiker als achtergrond in te stellen, terwijl jij ervoor verschijnt. Vervolgens wordt de maker van de originele video netjes in het onderschrift genoemd met een linkje naar de originele video.

Om Green Screen Duet te gebruiken doorloop je de volgende stappen:

Zoek een video waar je een Green Screen Duet mee wil maken; Tik op het deelicoontje rechtsonder in het scherm; Kies voor ‘Duet’; Tik op ‘Layout’; Kies voor ‘Green screen’; Tik op het beeld om terug te gaan naar het opnamescherm; Neem je video op.

Naast Green Screen Duet zijn er nog drie manieren om een duet te maken. Kies je bij ‘layout’ voor ‘left & right’ dan wordt de originele video rechts in het scherm geplaatst en jouw reactie links. Tik op ‘Switch’ om dat om te wisselen. Kies je voor ‘react’ dan wordt de originele video in een hoekje geplaatst. Met ‘top & bottom’ worden de video’s boven elkaar geplaatst.

TikTok voor beginners

Ben je nog een beetje verdwaald op TikTok? Geen nood, want iPhoned helpt je op weg. Voor jou hebben we speciaal een TikTok-beginnersgids geschreven vol met tips. Voor als je alleen TikTok kijkt, maar ook als je zelf video’s wil maken. Leer alles over algoritmes, duets, effecten en meer.

Gebruik je liever geen TikTok, dan hebben we enkele TikTok-alternatieven voor je op een rijtje gezet.