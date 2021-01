TikTok is een van de populairste video-apps in de App Store, maar kan best overweldigend zijn. In onze TikTok beginnersgids helpen we je op weg.

TikTok beginnersgids

TikTok is een van de populairste video-apps in de App Store, maar kan lastig zijn om te begrijpen. De app is op twee manieren te gebruiken. Je kunt urenlang video’s kijken zonder dat je hoeft te registreren, of je gaat zelf aan de slag met het maken van video’s. In beide categorieën leggen we uit wat je in de app kan en hoe het moet.

Wat is TikTok?

TikTok stond vroeger bekend als Musical.ly. De focus in de app lag toen voornamelijk op tienermeisjes die playbacken en dansen op muziek. Het idee is namelijk dat je voor het maken van een video niet je eigen geluid hoeft te gebruiken. De audio kan bestaan uit bekende muziek, maar ook het geluid uit een video die iemand anders maakt.

Inmiddels is de app als TikTok veel interessanter. De focus ligt meer op humor, via grappige korte video’s die doen denken aan het geliefde Vine. Veel memes die je op andere sociale media vindt, starten op TikTok. Ook is het een plek waar een hoop mensen gewoonweg een kijkje in hun leven geven.

TikTok kijken

TikTok kijken kan niet simpeler. Open de app en je wordt direct naar de Voor jou-pagina gestuurd. Hier wordt een eindeloze collectie filmpjes getoond die via een algoritme uit zijn gekozen. Dat gaat om een combinatie van populaire video’s en video’s uit je regio.

Deze video’s kijk je zonder dat jij je hoeft te registreren. Je swipet naar boven om naar de volgende video te gaan. Tik op het hoofdje rechts om alle video’s van die specifieke tiktokker te zien.

Vind je het geluid van een video leuk en wil je zien wat anderen daarmee hebben gedaan, dan tik je helemaal linksonder op de audio om een collectie video’s te vinden die hetzelfde geluid gebruiken.

Waarom registreren ook voor kijkers slim is

Toch loont het wel om jezelf te registreren, zelfs als je alleen kijkt en geen video’s wil maken. Zo is het fijn om mensen te blokkeren, mocht je iemand irritant vinden maar toch telkens tegenkomen op de Voor jou-pagina.

Tevens is het mogelijk om mensen te volgen zodat je nooit meer een video van je favoriete tiktokker hoeft te missen. En je mag alleen met een account live video’s kijken.

Zet het algoritme naar jouw hand

Het algoritme van TikTok zorgt ervoor dat je meer video’s te zien krijgt van dingen waarvan de app denkt dat je ze graag ziet. Bij het maken van een account word direct gevraagd welke thema’s je interessant vindt, zoals reizen, huisdieren of sport. De meeste informatie leert TikTok echter door de manier waarop je de app gebruikt.

Het algoritme leert van elke actie die je onderneemt. Kijk je een video helemaal af, dan zal de app proberen vaker van dat soort video’s te laten zien. Swipe je video’s snel weg, dan krijg je daar minder van te zien. Ook kijkt de app naar wie je volgt, waar je op reageert, of je iets liket enzovoort. Heb je echt geen interesse in een soort video’s? Dan druk je met je vinger lang op de video en kies je voor ‘Niet geïnteresseerd’.

TikToks maken

Om zelf video’s te maken moet je bij de middelste knop onderin zijn. Deze knop heeft een grote plus.

De eerste keus is of je al bestaande beelden of nieuwe beelden gebruikt. Heb je al gefilmd, dan druk je rechtsonder op ‘uploaden’. Maak je zelf een video dan gebruik je de grote rode opnameknop. Onder deze knop kun je kiezen of je korte segmenten van vijftien seconden of direct een hele video van zestig seconden maakt. Opnemen doe je door op de knop te drukken, of door op ‘Timer’ en daarna ‘Beginnen met aftellen’ te tikken. Met die tweede optie kun je eerst in de goede houding staan.

Audio en effecten

Hoofdonderdeel is bij TikTok het toevoegen van audio. Dat kun je doen door bij het kijken van een video onderin op de audio te tikken en daarna op de grote knop ‘Geluid gebruiken’ te tikken. Of je kiest in het opname scherm bovenin voor ‘Geluid toevoegen’.

Effecten: Effecten zijn heel belangrijk voor TikTok, want op deze manier kun je veel creativiteit aan je video's toevoegen. Tik daarvoor linksonder op 'Effecten' en scroll door de mogelijkheden.

Beauty: Met deze knop geef je aan of je wil dat er een beautyfilter over je gezicht wordt geplaatst. Dat betekent voornamelijk dat je huid er gladder uitziet met minder oneffenheden.

Filters: Hiermee leg je een filter over je beelden, net zoals je bijvoorbeeld bij Instagram gewend bent.

Druk op je op het vinkje, dan wordt je video nog niet direct gepubliceerd. In het volgende scherm krijg je namelijk nog de mogelijkheid om je eigen geluid weg te filteren door bij ‘Volume’ het schuifje bij ‘Origineel geluid’ naar links te slepen. Ook kun je daar tekst, stickers, filters en andere effecten toevoegen.

Duet

Een belangrijk onderdeel van TikTok zijn duets. Dat betekent dat je een video maakt als reactie op een andere video, die vervolgens naast elkaar worden afgespeeld. Om een duet te maken druk je bij het kijken van een video op de ‘Delen’ knop en kies je voor ‘Duet’. De videomaker moet het wel toelaten om een duet te maken. Daarom werkt deze functie niet altijd.

TikTok-account verwijderen

Ben je helemaal klaar met TikTok? Dan is het mogelijk om je account te verwijderen. In onderstaande video leggen we uit hoe je dat doet in vijf stappen.

Externe editor

Hoewel de editor van TikTok zelf prima is voor de meeste video’s, gebruikt menig TikTokker een externe editor om net een stap verder te gaan, en meer controle te hebben over timing en andere elementen. Dus wees niet gefrustreerd als je niet dezelfde kwaliteit als anderen bereikt. Check deze iOS-apps om video’s mee te bewerken om zelf de volgende stap te zetten. Lees ook over 4 TikTok-alternatieven voor je iPhone.