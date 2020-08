TikTok is niet voor iedereen. Gelukkig zijn er meer apps om korte, grappige video’s te maken én delen. Dit zijn de beste TikTok-alternatieven op een rij.

TikTok-alternatieven voor je iPhone

Het is onrustig rondom TikTok. Aan de ene kant schijnt Microsoft serieuze interesse te hebben in de Amerikaanse tak van de snelgroeiende video-app. Aan de andere kant zou Donald Trump TikTok liever kwijt dan rijk zijn. De Amerikaanse president heeft gedreigd met het afsluiten van de Chinese app in zijn land.

Hoe dit allemaal precies gaat uitpakken moet nog blijken, maar misschien is dit een goed moment om even bij de concurrentie rond te neuzen. Dit zijn vier mogelijke TikTok-alternatieven voor je iPhone.

1. Byte

Byte is de spirituele opvolger van Vine, één van de eerste video-apps die echt populair raakte. Byte draait net als TikTok om het maken en bekijken van hele korte video’s. Filmpjes duren maximaal zes seconden en zijn naar hartenlust te bewerken met animaties, leuke effecten en liedjes.

Naast het maken van video’s kun je natuurlijk ook gewoon kijken. Via het Explore-tabblad schotelt Byte mogelijk interessante filmpjes voor. De video-app probeert zich te onderscheiden van TikTok door makers te betalen voor hun filmpjes.

2. Instagram Reels

Beter goed gekopieerd dan slecht bedacht, zullen we maar zeggen. Sinds augustus 2020 beschikt Instagram over Reels, een directe concurrent voor TikTok. Reels zijn korte filmpjes van maximaal vijftien seconden die je via de Instagram-camera kunt maken.

Nadat je een filmpje hebt opgenomen kun je deze bewerken met effecten, animaties, timers en audio. Reels deel je vervolgens met je volgers op Instagram. Mogelijk komen ze ook in het Explore-tabblad van de app terecht, waarmee je een miljoenenpubliek kunt bereiken.

Instagram Reels.

3. Dubsmash

Dubsmash is een oudgediende in de wereld van video-apps en concurreerde lange tijd met Musical.ly, de voorganger van TikTok. Sinds die app van naam veranderde is Dubsmash wat meer achterop geraakt, maar desondanks staat de app op miljoenen telefoons wereldwijd.

Net als bij TikTok kun je in Dubsmash zowel korte filmpjes (van tien seconden) maken als kijken. Het algoritme van de app probeert werelden bij elkaar te brengen en moedigt makers van alle achtergronden, standen en rassen aan om video’s te maken. Daarnaast verzamelt Dubsmash alleen functionele informatie om de app te verbeteren, maar geen persoonlijke gegevens van gebruikers.

4. Triller

Triller is gemaakt voor videomakers. Net als bij de overige TikTok-alternatieven uit deze lijst kun je met de app video’s opnemen en vervolgens bewerken. Triller heeft echter een grote troef achter de hand: de app bewerkt video’s automatisch na.

Aan de hand van een algoritme doet het TikTok-alternatief een voorstel qua nabewerking. Uiteraard kun je deze eerste versie nog naar eigen hand zetten via effecten, animaties, lipsyncs en andere opties. In tegenstelling tot de andere TikTok-alternatieven is het de bedoeling dat je Triller-video’s niet in de app kijkt, maar deelt via andere social media zoals Instagram en Facebook.

Roerige tijden voor TikTok

TikTok groeit momenteel razendsnel, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De van oorsprong Chinese app komt de laatste tijd steeds vaker negatief in het nieuws. iOS 14, dé nieuwe iPhone software-update van 2020, bracht bijvoorbeeld aan het licht dat de app stiekem bekijkt wat erop het klembord van je iPhone staat.