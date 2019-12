TikTok kan heel leuk zijn, maar het kost ook veel tijd. Ben je de app helemaal beu? In dit artikel leggen we uit hoe je een TikTok-account verwijdert in vijf stappen.



TikTok-account verwijderen

Als je het over dynamische social media-apps hebt, spant TikTok waarschijnlijk de kroon. Filmpjes zijn over het algemeen ontzettend kort en vrijwel dagelijks ontstaat er een nieuwe meme. Hiervan op de hoogte blijven kost dus ook een hoop tijd. Als je hier niet langer zin in hebt, leggen we hieronder uit hoe je een TikTok-account verwijdert.

TikTok-account verwijderen doe je zo:

Open de TikTok-app op je iPhone of iPad; Tik op je profiel-icoon rechtsonder in het scherm; Druk op de drie puntjes rechtsboven in het scherm; Kies ‘Mijn account beheren’; Tik vervolgens op ‘Account verwijderen’ en volg de aanwijzingen.

Mogelijk moet je tijdens het verwijderen van je TikTok-account je telefoonnummer eerst opgeven. De app wil namelijk verifiëren of ze met de juiste persoon te maken. Wanneer je Facebook of Twitter hebt gebruikt tijdens het aanmaken van het TikTok-account, kun je op die manier verifiëren.

Houd hier rekening mee

Het account is niet direct verwijderd. In plaats daarvan wordt je profiel eerst 30 dagen gedeactiveerd. Wanneer je tijdens deze periode van gedachten verandert, kun je het account zonder probleem weer terugkrijgen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is even aanmelden met je TikTok-gegevens.

Zijn de 30 dagen voorbij? Dan is je TikTok-account definitief verwijderd. Hierbij worden je gebruikersnaam, video’s, fans en likes van het platform verwijderd. Ook eventuele in-app aankopen zijn definitief weg. Uiteraard kun je hier dan ook geen geld meer voor terugvragen.

Meer accounts verwijderen

