Hoe werkt Tikkie: 4 tips en alles wat je moet weten over deze betaal-app

‘Stuur maar een Tikkie’ is een zin die vast onderdeel van de Nederlandse taal is geworden. Maar hoe werkt de Tikkie-app, en wat kan je er nog meer mee? iPhoned vertelt je alles wat moet je weten over deze handige terugbetaal-app.



Lees verder na de advertentie.

Wat is de Tikkie-app en hoe werkt ‘ie?

Tikkie, eigendom van ABN AMRO, heeft inmiddels miljoenen gebruikers. Dat is niet zo gek, want de gratis dienst is op zowel iOS als Android te gebruiken en maakt het heel makkelijk om snel geld terug te vragen.

Daarmee komt Tikkie van pas voor iedereen die wel eens wat gaat drinken met vrienden en op het einde van de avond de rekening betaalt. De app is ook handig wanneer je een verjaardagscadeau voorschiet of een groepsticket voor een festival koopt.

Tikkie maakt voor jou een betaallink aan die je met anderen deelt. Iedereen die de link opent, kan vervolgens het vooraf opgegeven bedrag met een druk op de knop via iDeal overmaken. Het is zelfs mogelijk om je vrienden zelf een bedrag te laten kiezen om terug te betalen.

Hoe werkt een betaling met Tikkie: dit zijn de regels

Er zitten wel een paar regels aan het maken van een Tikkieverzoek. Zo mag je verzoekje niet hoger zijn dan 750 euro. Per verzoek mogen je vrienden maximaal 2500 euro terugbetalen. Daarnaast mag je binnen 24 uur maximaal 2500 euro ontvangen via Tikkie.

Zo verstuur je een Tikkie naar anderen

Tikkie is gratis te downloaden en te gebruiken, ook als je geen klant bent van ABN AMRO. Als je Tikkie voor het eerst opent op je iPhone of iPad vul je jouw bankrekeningnummer in. Dan weet de app altijd naar welke rekening het geld moet worden overgemaakt. Daarna is het heel eenvoudig om een betaallinkje aan te maken.

Zo maak je een betaalverzoek in de Tikkie-app Tik rechtsonder op het plus-icoontje; Open de Tikkie-app; Typ het bedrag dat je wil terugvragen; Tik op ‘iedereen’ en pas het aantal personen aan (indien nodig); Tik op ‘Volgende’ en vul in waar je het geld voor krijgt (feestje, kado); Tik op de deelknop rechts om het betaalverzoek door te sturen.

Nu is het aan de personen naar wie je de link gestuurd hebt om het geld over te boeken. De betaallink is altijd twee weken geldig.

Tikkie-tips: dit kan je ook met de app doen

Een betaallink aanmaken en delen is uiteraard de belangrijkste functie van Tikkie, maar in de app zitten nog wat andere handige functies verstopt. Deze korte Tikkie-tips bundelen we hieronder.

1. Check wie er al wel en niet betaald heeft

Vooral als je een Tikkie voor een grote groep mensen aanmaakt, kan het lastig zijn om te onthouden wie er al wel en niet betaald heeft. Gelukkig kan je in de Tikkie-app per verzoek zien wie er al heeft betaald op het tabblad ‘Overzicht’. De app gebruikt hiervoor de naam die mensen voor hun bankrekening gebruiken, dus vaak zie je hier een lijst met achternamen.

2. Hoe stel je in Tikkie een bedank-gifje in: zo werkt het

Als iemand geld naar je heeft overgemaakt met Tikkie verschijnt er automatisch een gifje in beeld. Deze kiest de app zelf, maar je kan ook een eigen gif maken of uitkiezen. Hoe dat werkt in de Tikkie-app, lees je hieronder.

Open de Tikkie-app; Tik op het menu aan de linker bovenkant van het scherm; Kies ‘Mijn bedankgifje>Maak nieuw gifje’; Maak een gif van jezelf of kies een gif uit en bevestig je keuze.

3. Speciale acties in Tikkie: zo gebruik je ze

De app heeft regelmatig acties waarmee je korting of gratis producten krijgt. Zo is het mogelijk dat je een gratis blikje cola kan oppikken of je krijgt een paar euro korting op een snack. Prima, maar hoe werkt dat in Tikkie?

Tik op de menuknop en kies voor ‘Acties’. Je krijgt dan de complete lijst te zien met het volledig aanbod. Let op dat elke actie een einddatum heeft. Om je geld terug te krijgen koop je het product in de supermarkt. Vervolgens scan je de bon en krijg je je geld terug. Je mag maar een keer per actie meedoen.

4. Betalen zonder telefoonnummer: met Tikkie geen probleem

Wil je iemand een Tikkie sturen maar heb je zijn of haar telefoonnummer of contactgegevens niet? Dan maak je rechtstreeks vanuit de app een qr-code aan. De persoon die betaalt, kan vervolgens met zijn of haar Tikkie-app de qr-code inscannen en op die manier het betaalverzoek voltooien. Om een qr-code te maken tik je bij het maken van een betaalverzoek niet op de deelknop, maar op de qr-code.

Meer Apple nieuws en tips?

Je weet nu precies hoe Tikkie werkt, maar wil je meer tips over andere apps? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Je krijgt dan altijd razendsnel de nieuwste tips (én het laatste Apple-nieuws). Volg ons ook op Facebook en Instagram. Dan mis je nooit meer iets!