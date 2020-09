Het is een van de handigste functies in iOS 14, maar niet iedereen weet van het bestaan: Tik op achterkant. Hiermee kun je bijvoorbeeld het geluid van je iPhone uitzetten of Siri openen door eventjes op de achterkant van je smartphone te tikken. Zo werkt het.

Tik op achterkant in iOS 14: zo werkt het

De iPhone uitzetten of het bedieningspaneel tevoorschijn toveren zonder het scherm te hoeven aanraken: het kan dankzij Tik op achterkant. Deze nieuwe functie in iOS 14 zorgt ervoor dat je je telefoon kunt bedienen door twee, of drie keer op de achterkant te tikken. Zo schakel je Tik op achterkant in:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Kies ‘Toegankelijkheid’ en tik op ‘Aanraken’; Scroll naar beneden en selecteer ‘Tik op achterkant’; Kies uit de lijst aan opties vervolgens wat er moet gebeuren wanneer je twee of drie keer op de achterkant van je iPhone tikt.

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat het scherm uitgaat op het moment dat je twee keer op de achterkant tikt, of dat er dan een screenshot gemaakt wordt.

Voorwaarden

Tik op achterkant in iOS 14 werkt niet op alle iPhones. Je Apple-telefoon moet namelijk Face ID én tik om te activeren ondersteunen. In de praktijk werkt bovengenoemde functie dus alleen wanneer je een iPhone X, of nieuwer model hebt.

Zit er een beschermhoes om je Apple-telefoon? In principe hoeft dit geen probleem te zijn en zou Tik op de achterkant gewoon moeten werken. Alleen wanneer de beschermhoes heel dik is werkt het mogelijk niet.

Meer vernieuwingen in iOS 14

iOS 14 is een bomvolle update. Het is dan ook onbegonnen werk om alle vernieuwingen in dit artikel te noemen. Wil je alles weten over dé iPhone software-update van 2020? Check dan onderstaande video, of lees ons artikel over de belangrijkste iOS 14-functies.