Zo gebruik je Tik dubbel op je Apple Watch Series 9 of Ultra 2

De functie Tik dubbel wordt toegevoegd met watchOS 10.1 en helpt je met het bedienen van je Apple Watch wanneer je je andere hand niet kunt gebruiken. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo gebruik je Tik dubbel op je Apple Watch

Een Apple Watch is vooral handig op momenten dat je je iPhone even niet kunt gebruiken. Maar er zijn zeker ook momenten dat je zelfs je Apple Watch even niet kunt bedienen. Althans, niet met twee handen.

Misschien sta je in de bus en heb je een hand nodig om je vast te houden. Of misschien ben je aan het koken en zit je andere hand helemaal onder een of ander ingrediënt. Op die momenten is de nieuwe Tik dubbel-functie bijzonder handig! De functie wordt toegevoegd in watchOS 10.1. Op dit moment is de software nog niet uit, maar mogelijk kun je de update vanavond (woensdag 26 oktober) installeren.

Zo werkt Tik dubbel

Om Tik dubbel te kunnen gebruiken, heb je een Apple Watch Series 9 of Ultra 2 nodig, vanwege de S9-chip en de nieuwe sensoren die erin zitten. Die detecteren het dubbel tikken van je wijsvinger en duim.

Het werkt een beetje anders dan de huidige toegankelijkheidsopties die beschikbaar zijn op alle Apple Watches. Schakel je de functie in op je Apple Watch, dan moet je een aantal van die andere toegankelijkheidsopties uitschakelen omdat ze anders met elkaar interfereren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dingen die Tik dubbel kan doen

Wanneer je naar je Apple Watch kijkt, zorgt Tik dubbel ervoor dat de ‘slimme stapel’ in beeld komt. Herhaal je het gebaar, dan blader je door de kaarten of selecteer je de huidige kaart (afhankelijk van de keuze die je in de instellingen hebt gemaakt).

In zo’n beetje elke app doet de functie hetzelfde als op de knop drukken. Gaat er een alarm af, dan is het een snooze-functie, loopt er een timer dan kun je ermee pauzeren en doorgaan. Gebruik je de Apple Watch als afstandsbediening voor je camera, dan activeer je de ontspanknop met het gebaar.

Zo schakel je de nieuwe functie in

Je kunt dit zowel op je Apple Watch als op je iPhone doen. Op je Apple Watch werkt het als volgt:

Open de app Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Gebaren’; Tik op ‘Tik dubbel’; Zet de schakelaar achter ‘Tik dubbel’ op aan.

Op je iPhone werkt het op bijna dezelfde manier:

Open de watch-app;

tik op ‘Gebaren’;

Zet de schakelaar achter ‘Tik dubbel’ aan.

In dit menu kun je de functie inschakelen, het afspelen van media wijzigen in Speel af/pauzeer of Sla over, en de Slimme stapel-optie wijzigen in Ga door of Selecteer.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten!