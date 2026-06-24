Stroom wordt duur: 7 dingen die je moet weten vóór je een thuisbatterij haalt

Stroom wordt duurder en de salderingsregeling stopt, waardoor een thuisbatterij steeds interessanter wordt. Dit moet je weten vóór je een thuisbatterij in huis haalt!

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Opkomst van thuisbatterijen

Heb jij thuis zonnepanelen op je dak liggen? In dat geval gaat er vanaf 1 januari 2027 veel veranderen, want de salderingsregeling stopt dan. Het is voor veel huishoudens nu aantrekkelijk geworden om een thuisbatterij aan te schaffen, om zo iets minder afhankelijk van het stroomnet te worden. Dat moet ook wel, want stroom (terugleveren) wordt steeds duurder. Zo betalen mensen met een dynamisch energiecontract op woensdag 24 juni 2026 zelfs de hoogste prijs ooit voor een kilowattuur elektriciteit.

Ben jij van plan om zo’n thuisbatterij te halen? Dan moet je rekening houden met een aantal zaken, die je moet controleren voordat je het apparaat aanschaft. Een thuisbatterij is een flinke investering, waardoor het belangrijk is om een toestel te kiezen dat goed bij je situatie past. Op die manier kun je al snel veel geld besparen bij het kopen van een thuisbatterij. Dit zijn zeven dingen die je moet weten vóór je een thuisbatterij haalt!

1. Salderingsregeling stopt

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Dat betekent dat je de stroom die je met zonnepanelen teruglevert niet meer mag wegstrepen tegen de stroom die je later van het net haalt. Zelf opgewekte stroom direct gebruiken wordt daardoor belangrijker dan terugleveren. Een thuisbatterij helpt daarbij: je slaat je eigen zonnestroom op en gebruikt die bijvoorbeeld ’s avonds, als je zonnepanelen niets meer opwekken.

Een thuisbatterij kost meestal enkele duizenden euro’s, maar de laatste tijd verschijnen er steeds meer goedkopere modellen. Bovenstaande aanbieders hebben slimme thuisbatterijen van ongeveer 1100 tot 2000 euro. Een goedkope thuisbatterij van bijvoorbeeld 1100 euro kán zich binnen vijf jaar terugverdienen, maar dat hangt sterk af van je situatie. De terugverdientijd hangt onder meer af van je verbruik, je zonnepanelen, je energiecontract, de terugleverkosten en hoe slim de batterij met stroomprijzen omgaat.

2. Levensduur van de thuisbatterij

Bij het aanschaffen van een thuisbatterij is het belangrijk om te bepalen bij welke aanbieder je het toestel haalt. Een thuisbatterij koop je niet voor twee of drie jaar. De meeste modellen zijn bedoeld om jarenlang mee te gaan, vaak met een garantie van ongeveer tien jaar. Daarbij wordt niet alleen naar jaren gekeken, maar ook naar laadcycli: hoe vaak de batterij volledig kan opladen en ontladen voordat de capaciteit merkbaar afneemt.

Let daarom goed op de garantievoorwaarden en op de partij achter de batterij. Een lange garantie klinkt mooi, maar je wilt ook weten wie die garantie geeft. Controleer of het om een betrouwbare aanbieder gaat. Zit de fabrikant in Europa of ergens anders? Is er Nederlandse ondersteuning of een klantenservice? En bestaat de installateur over vijf jaar waarschijnlijk nog? Bij een investering van duizenden euro’s is de betrouwbaarheid van het bedrijf bijna net zo belangrijk als de batterij zelf. Bovenstaande aanbieders zijn inmiddels bekende namen als het gaat om thuisbatterijen, waarbij je niet aan de betrouwbaarheid hoeft te twijfelen.

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3. Kies de juiste grootte voor jouw huishouden

De capaciteit van een thuisbatterij wordt uitgedrukt in kWh. Simpel gezegd: hoe hoger het aantal kWh, hoe meer stroom je kunt opslaan. Een kleine batterij kan handig zijn om de avond door te komen, terwijl een grotere batterij meer geschikt is voor huishoudens met veel zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische auto. Groter is alleen niet automatisch beter, want ongebruikte capaciteit verdien je niet terug. Het kiezen van een (te) grote thuisbatterij is een veelgemaakte fout, die je veel geld kan kosten.

Gebruik daarom eerst een slimme P1-meter om te bekijken hoeveel stroom je echt overdag teruglevert en hoeveel je later op de dag weer nodig hebt. Je kunt vervolgens voor een modulaire of complete thuisbatterij kiezen. Bij een modulaire thuisbatterij kun je meerdere batterijen op elkaar aansluiten, zodat je later het aantal kWh nog kunt verhogen. Bij een complete batterij staat het aantal kWh vast, uitbreiden is dan niet meer mogelijk.

4. Let niet alleen op capaciteit, maar ook op vermogen

Capaciteit en vermogen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze betekenen iets anders. Capaciteit zegt hoeveel stroom je kunt opslaan. Vermogen zegt hoeveel stroom de batterij tegelijk kan leveren. Dat is belangrijker dan je misschien denkt, want een waterkoker, oven, wasmachine en warmtepomp kunnen samen flink wat vermogen vragen.

Vooral bij plug-and-play-batterijen moet je hier goed op letten. Die sluit je aan via een gewoon stopcontact en dat maakt ze laagdrempelig, maar ze leveren meestal veel minder vermogen dan een vaste thuisbatterij die via de meterkast wordt aangesloten. Vaak gaat het om maximaal ongeveer 800 watt. Dat is prima om sluipverbruik, verlichting, een koelkast of wat kleine apparaten op te vangen, maar niet om je hele huis tegelijk op te laten draaien. Voor de meeste huishoudens zijn plug-and-play-batterijen meer dan voldoende, zodat ze apparaten in de avond of op piekmomenten van stroom kunnen voorzien.

5. Slimme batterij of domme batterij: dit is het verschil

Bij het aanschaffen van een thuisbatterij moet je kiezen tussen een slimme of een domme batterij. Een ‘domme’ thuisbatterij doet vooral één ding: overtollige zonnestroom opslaan en later weer afgeven. Dat kan al nuttig zijn, zeker als je overdag veel opwekt en ’s avonds veel verbruikt. Maar zo’n batterij kijkt meestal niet verder dan je eigen zonnepanelen en je actuele verbruik.

Een slimme batterij kan meer, want die stuurt bijvoorbeeld op dynamische stroomtarieven, weersverwachting en terugleverkosten. Is stroom goedkoop en komt er morgen weinig zon? Dan kan hij opladen vanaf het net. Is stroom duur? Dan gebruikt hij juist de opgeslagen energie. Een P1-meter is daarbij belangrijk, omdat die via je slimme meter ziet hoeveel stroom je huis op dat moment verbruikt of teruglevert. Zonder die informatie wordt slim sturen een stuk lastiger. Het is aan te raden om voor een slimme thuisbatterij te kiezen, zeker als je een dynamisch energiecontract hebt. Op die manier voorkom je piekprijzen als het stroomnet te zwaar belast wordt.

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6. Denk vooraf na over plaatsing en formaat

Een thuisbatterij is vaak geen klein apparaat dat je zomaar ergens neerzet. Afhankelijk van het model hangt hij aan de muur of staat hij op de vloer. Sommige batterijen passen in een garage, bijkeuken of zolder, terwijl andere apparaten ook buiten geplaatst mogen worden. Check dan wel of de batterij daarvoor geschikt is, bijvoorbeeld met een IP65-classificatie tegen stof en water. Bedenk van tevoren dus goed waar je de thuisbatterij wilt neerzetten.

Let daarnaast op internetbereik. Een slimme batterij heeft vaak wifi of een bekabelde verbinding nodig om updates te krijgen en slim te kunnen schakelen. Zorg er daarom voor dat de thuisbatterij in de buurt van je wifinetwerk staat, omdat je anders een wifiversterker moet aanschaffen. Heb je een huurhuis? Ook dan kan een thuisbatterij interessant zijn, vooral als er al zonnepanelen liggen. Een plug-and-play-batterij kan zonder grote aanpassingen worden geplaatst, maar overleg altijd met de verhuurder als er iets aan de meterkast of elektrische installatie moet gebeuren.

7. Noodstroom is niet altijd standaard

Veel mensen denken dat een thuisbatterij automatisch werkt als noodstroomvoorziening bij stroomuitval. Dat is lang niet altijd zo, want dit is afhankelijk van de manier waarop je jouw thuisbatterij aansluit. Bij een plug-and-play-batterij wordt de stroomvoorziening niet automatisch overgenomen, maar kun je wel losse apparaten insteken als de stroom is uitgevallen. Zo blijven je koelkast, televisie of andere losse apparaten nog even werken tijdens een stroomstoring, mits de thuisbatterij zelf een noodstroomuitgang of stopcontact heeft.

Je kunt er ook voor kiezen om de thuisbatterij aan te sluiten op de meterkast, maar daarvoor heb je vaak een uitgebreidere installatie nodig met hulp van een monteur. In dat geval kan een aparte groep in huis van stroom worden voorzien. Bij uitgebreidere installaties kan zelfs een groter deel van de woning blijven draaien, mits de meterkast daarop is voorbereid. Wil je noodstroom, vraag dan niet alleen óf de batterij het heeft, maar vooral wat er precies blijft werken.

Thuisbatterij halen

Een thuisbatterij kan een slimme investering zijn, maar alleen als hij past bij jouw situatie. Kijk niet alleen naar de prijs, maar ook naar capaciteit, vermogen, garantie, slimme functies en plaatsing. Vooral na het stoppen van de salderingsregeling wordt het belangrijker om je eigen zonnestroom zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Het is daarbij verstandig om voor een slimme thuisbatterij te kiezen, die automatisch stroom levert op piekmomenten om geld te besparen.

Het is van belang om van tevoren eerst met een P1-meter te controleren hoeveel stroom je huishouden verbruikt. Wanneer verbruik je stroom? En welke apparaten wil je kunnen voeden? Met die informatie voorkom je dat je een te grote, te kleine of te simpele batterij koopt. De beste thuisbatterij is niet de duurste, maar het apparaat dat precies doet wat jouw huis nodig heeft. Ben je benieuwd welke opties er zijn? Bekijk hier de thuisbatterijen die je op dit moment in Nederland kunt kopen bij betrouwbare aanbieders: