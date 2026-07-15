Let op: om deze reden moet je onbekende nummers nóóit terugbellen

Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers? Let dan goed op, want je kunt beter niet terugbellen na een oproep van een onbekend nummer!

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Onbekende nummers

Krijg jij regelmatig telefoonoproepen binnen van nummers die je niet hebt opgeslagen? In dat geval moet je goed opletten, want de kans is groot dat je wordt benaderd door oplichters. Criminelen bellen regelmatig naar nummers, om te controleren of deze nog in gebruik zijn. Dit zijn vaak nummers die zijn betrokken bij een datalek, lijsten van buitgemaakte data gaan rond op zowel het normale web als het dark web.

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Voor oplichters zijn deze gegevens interessant, omdat ze zo potentiële slachtoffers kunnen benaderen. In telefoongesprekken doen zij zich voor als medewerkers van banken of andere bedrijven. Bij die gesprekken proberen ze gegevens en geld te stelen van slachtoffers, maar daarvoor moeten ze wel weten dat het telefoonnummer in gebruik is. Bel onbekende nummers daarom nooit zomaar terug, want de kans is groot dat het om (een poging tot) oplichting gaat.

Wangiri-fraude

Oplichters gebruiken verschillende methoden, waardoor je veel geld kunt verliezen na een oproep van een onbekend nummer. Een bekende manier is bekend onder de naam wangiri-fraude, waarbij fraudeurs je één keer opbellen met een onbekend buitenlands nummer. De telefoon gaat maar kort over, want criminelen hopen dat je dit nummer terugbelt. Als je dat doet kunnen de kosten hoog oplopen, omdat je te maken hebt met een duur betaalnummer in het buitenland. Het advies is daarom: bel buitenlandse onbekende nummers nóóit terug.

Oorsprong wangiri-fraude Het woord ‘Wangiri’ is afkomstig uit het Japans en betekent ‘één keer overgaan en stoppen’. Bij deze manier van oplichting word je dus slechts eenmaal gebeld, zodat je uit nieuwsgierigheid terugbelt naar het anonieme nummer. Juist daar gaat het mis, want je belt dan naar een duur buitenlands nummer. Zo kan één oproep al zorgen voor een hele hoge telefoonrekening.

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Word je gebeld door een onbekend nummer uit Nederland? Ook dan moet je nooit direct terugbellen, want oplichters bellen naar nummers om te controleren of ze in gebruik zijn. Door terug te bellen bevestig je dat het telefoonnummer nog actief is, waardoor de kans veel groter is dat je vaker wordt benaderd door fraudeurs. Verwacht je geen telefoontje? Bel dan ook niet direct terug als je een gemiste oproep van een onbekend nummer hebt.

Nummers blokkeren

Het is verstandig om vóór het terugbellen onbekende nummers eerst op te zoeken op Google. Als je het exacte telefoonnummer invoert zie je vaak al snel of het gaat om oplichters of een legitiem bedrijf. Zo zie je direct of de huisarts, het ziekenhuis of je werkgever heeft gebeld. Bij twijfel kun je het onbekende nummer beter niet terugbellen, zodat je voorkomt dat je in de toekomst nog vaker wordt gebeld door oplichters. Wil je toch terugbellen? Zet je telefoon dan op anoniem, zodat je nummer goed afgeschermd blijft:

Het niet beantwoorden en terugbellen van anonieme nummers verkleint de kans op digitale oplichting. Met oproepen van onbekende nummers proberen oplichters niet alleen geld, maar ook belangrijke (inlog)gegevens van je te stelen. Geef daarom nooit belangrijke informatie door tijdens een telefoongesprek. Wil je helemaal veilig zijn? Houd oproepen van onbekende nummers dan automatisch stil, hier vertellen we hoe je dat doet!

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