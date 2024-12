Op deze manier kun je wel veilig en goedkoop shoppen bij Temu

Het is geen geheim dat Temu zoveel mogelijk data van je verzamelt, maar er is een manier om er wel veilig te shoppen.

Zo shop je wel veilig bij Temu

Het is op zich normaal dat apps data van je iPhone verzamelen, delen en verwerken. Deze gegevens worden onder meer gebruikt voor advertenties. Maar het blijkt dat de app van Temu wel erg veel informatie van je iPhone verzamelt. Zo vraagt Temu niet alleen toegang tot de camera, contacten en het wifinetwerk van je iPhone, maar ook de rechten om het toestel te ontgrendelen.

Wanneer je een app installeert op je iPhone ga je akkoord met de rechten die deze app van je vraagt. In het geval van Temu zijn dat deels dus rechten die je helemaal niet wilt geven. Zo vraag Temu ook om het recht audio op te nemen. Dit is zeker niet gebruikelijk bij apps van webshops.

Ons advies is dan ook om de app van Temu niet te installeren. Het veiligst is natuurlijk om Temu gewoon helemaal niet te gebruiken, maar er is ook een manier om toch veilig bij Temu te shoppen. We laten je zien hoe dat werkt.

Verwijder de Temu-app van je iPhone

Je kunt de rechten van Temu beperken door in de Instellingen onder ‘Apps’ naar de Temu-app te gaan en de schakelaars onder ‘Geef Temu toegang tot’ uit te schakelen. Maar wij raden aan om de Temu-app gewoon helemaal te verwijderen. Je kunt Temu dan alsnog veilig gebruiken op de volgende manier:

Open een incognitovenster (privémodus) in Safari of een andere browser en ga naar www.temu.com. Op deze manier hoef je niet akkoord te gaan met de voorwaarden van de app en beperk je de rechten van Temu. Pas wel op dat je niet inlogt bij bijvoorbeeld Instagram of Facebook, anders krijgt Temu toegang tot die accounts.

Heb je iCloud+, zorg er dan voor dat je de optie ‘Verberg mijn e-mailadres‘ gebruikt wanneer je een account aanmaakt. In elk ander geval gebruik je een e-mailadres dat je nergens anders voor gebruikt. Vervolgens kun je gewoon veilig shoppen bij Temu.