Chat-app Telegram bestaat 7 jaar en viert dat met een langverwachte functie: in deze tip laten we zien hoe Telegram videobellen werkt.

Telegram videobellen nu beschikbaar voor iOS

In een blogpost viert Telegram zijn zevenjarig bestaan. Inmiddels zouden vierhonderd miljoen mensen de app gebruiken. Als traktatie is er een app-update uitgebracht waarmee je naast audiogesprekken nu ook met Telegram kunt videobellen. Je activeert dit als volgt.

Zo start je een videogesprek in Telegram:

Zorg dat je de meest recente versie van Telegram op je iPhone of iPad hebt staan; Tik op de chat van de persoon waarmee je gaat videobellen; Tik op zijn of haar naam; Tik op ‘Video’ onder de profielfoto.

Telegram zegt de functie geleidelijk uit te rollen. Het kan dus voorkomen dat de Video-knop bij jou nog niet beschikbaar is. Er zit in dat geval niets anders op dan even afwachten. Daarnaast benadrukt de chat-app dat het om een ‘alfa-versie’ gaat, die in toekomstige versies nog verder uitgebreid zal worden met meer functies.

Voor een alfa-versie is de videobelfunctie echter verrassend compleet: je kunt video met een druk op de knop in en uitschakelen en overstappen naar een au

diogesprek en met de beeld-in-beeld modus kun je tijdens het bellen terug naar je schatgesprek of iemand anders een bericht sturen. De grootste functie die ontbreekt zijn groepsgesprekken, die worden later toegevoegd.

Ook nieuwe geanimeerde emoji

De videogesprekken van Telegram zijn beveiligd met end-to-end-encryptie. Dit kun je zelf controleren: zijn de vier emoji in de bovenhoek van je scherm hetzelfde als die van je ontvanger, dan mag je er volgens Telegram vanuit gaan dat je op een honderd procent veilige verbinding zit.

Naast het toevoegen van videobellen introduceert Telegram met de update ook een aantal nieuwe geanimeerde emoji. Je hoeft daarvoor enkel een emoji te versturen zoals je dat altijd doet, waarna Telegram er een grotere, bewegende versie van maakt.

