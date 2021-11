Telegram: 5 tips om alles uit de populaire chat-app te halen

Telegram is één van de bekendste alternatieven voor WhatsApp. Maar hoe werkt het, en wat zijn de functies? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de Telegram-app.



Wat is Telegram en hoe werkt het?

De berichtendienst Telegram is al jaren een populaire tegenhanger van WhatsApp. Dat komt onder meer doordat de app een hoop fijne functies heeft die je niet in WhatsApp terugvindt. Daarnaast blijft de app zich regelmatig vernieuwen. Benieuwd wat je er allemaal mee kan? Met deze tips haal je alles uit Telegram.

1. Chatten zonder telefoonnummer

Met Telegram is het mogelijk om mensen toe te voegen zonder telefoonnummer, door middel van een gebruikersnaam. Deze voeg je toe bij ‘Instellingen>Gebruikersnaam instellen’. Daarna kan iedereen je met deze gebruikersnaam vinden. Iedereen die op die manier contact zoekt, kun je ook makkelijk blokkeren, zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden.

Het is wel verplicht om je telefoonnummer aan de app te koppelen, maar je kunt instellen dat niemand deze ziet. Het is daarnaast mogelijk om mensen in de buurt toe te voegen. Hiervoor tik je in het Contacten-tabblad op ‘Mensen dichtbij vinden’. Hier zie je gelijk een overzicht van iedereen met de Telegram-app die zichzelf zichtbaar heeft gemaakt voor anderen. Hier kun je jezelf ook zichtbaar maken, zodat anderen jou ook kunnen toevoegen.

2. Stille berichten en inplannen

Wil je iemand een berichtje sturen zonder diegene te storen? Het is mogelijk om een stil bericht te sturen. Handig voor als je geen (snel) antwoord nodig hebt en de ontvanger niet wil afleiden. De ontvanger krijgt dan wel een notificatie, maar er wordt geen geluid afgespeeld. Hiervoor typ je een bericht en moet je het pijltje om het te versturen lang ingedrukt houden.

Je krijgt vervolgens twee opties: ‘Stuur zonder geluid’ en ‘Plan bericht’. Tik op de eerste optie om een bericht zonder geluid te versturen. Met de tweede optie plan je het bericht in, zodat Telegram het op de aangegeven tijd verstuurt.

3. Een limiet instellen voor groepen

Stoor jij je alle berichten die je continu in het groepsgesprek om de oren vliegen? Als je beheerder bent van een groepsgesprek kun je een limiet instellen: hiermee moeten groepsleden een bepaalde tijd wachten voordat ze weer iets kunnen zeggen.

Kies je bijvoorbeeld één minuut, dan kun je nog maar iedere minuut één bericht versturen. Je stelt een tijdslimiet in door de groep te openen en bovenin op de naam van de groep te tikken. Tik op ‘Wijzig’ en vervolgens op ‘Rechten’. Scrol naar beneden en stel de limiet in.

4. Bewegende plaatjes: stickers, gifs en videoberichten

Een leuke functie van Telegram die je niet bij WhatsApp terugvindt, is het versturen van bewegende stickers. Deze bewegende plaatjes hebben een klein formaat, waardoor ze sneller verstuurd worden dan een foto en op een vloeiende manier bewegen.

Een andere manier om bewegende plaatjes te sturen, is natuurlijk het versturen van gifs. De zoekfunctie voor gifjes is heel gemakkelijk: typ in het verzendveld ‘@gif’ met je zoekwoord erachter. Vervolgens krijg je een pop-up menu van allerlei relevante gifjes.

Pas wel op, want zodra je er een aanklikt heb je deze gelijk verzonden. Ook videoberichten zijn een optie in Telegram. Deze stuur je door op het microfoontje te tikken. Vervolgens verschijnt een camera-icoontje, die je net als bij audio-berichten lang ingedrukt houdt om een videobericht op te nemen.

5. Geheim chatten en verdwijnende foto’s

Een andere interessante functie is het geheim chatten. Normaal gesproken worden je berichten verstuurd via een server. Ondanks dat deze versleuteld worden bewaard, is het ook mogelijk om een bericht te sturen van gebruiker naar gebruiker, zonder tussenliggende server.

Hiervoor open je een chatgesprek, tik je bovenin op de naam van de persoon en duw je op de knop met de drie puntjes. Kies voor ‘Geheime chat starten’ en bevestig met ‘Begin’. Tik op het klokje in je verzendveld om een tijdslimiet in te stellen, waarna je bericht zichzelf vernietigt. Op deze manier is het ook mogelijk om foto’s uit te wisselen die zichzelf ook na een aantal seconden vernietigen.

Meer weten?

Wil je meer weten? In je instellingen zie je onderaan ‘Veelgestelde vragen’. Staat jouw vraag er niet bij, dan kan je ook de ontwikkelaars een vraag stellen. Hiermee word je doorgestuurd naar een bot die je ofwel naar het antwoord stuurt, ofwel een vrijwilliger van Telegram je vraag laat beantwoorden.

Benieuwd naar andere tips? Op iPhoned delen we regelmatig praktische tips over apps. Zo geen we tips voor de navigatie-app Flitsmeister en leggen we uit hoe je alles uit de Weeronline-app haalt.