Minder chaos in Telegram – tips voor het maken van mappen in chats

Telegram heeft een handige functie om je chatgesprekken overzichtelijker te maken. Door de chats onder te brengen in mappen, houd je privé- en werkgesprekken beter gescheiden in de chatdienst. iPhoned vertelt hoe je jouw Telegram-chats in mappen zet.

Mappen in Telegram maken

Wanneer je Telegram al langer op je iPhone of iPad gebruikt, heb je ongetwijfeld veel verschillende chatgesprekken. Als je de chatdienst tegelijkertijd voor je werk en privé-zaken gebruikt, zit je tijdens werkuren niet altijd te wachten op nieuwe updates van je vriendengroepje. Verdeel je werk- en privé-contacten dan in mappen.

Op deze manier krijg je met één druk op de knop alleen de chatgesprekken van je werkcontacten of je vrienden te zien. Is het na het werk tijd om naar huis te gaan? Dan hoef je alleen de map met chats van je vrienden te checken. Je werkcollega’s zijn dan morgen weer aan de beurt. Het maken van mappen in Telegram doe je op de volgende manier.

Mappen in Telegram maken op iPhone Start de app Telegram en tik rechtsonder op ‘Instellingen’; Kies voor ‘Chatmappen’ in het menu; Tik op ‘Maak nieuwe map’ en geef de map een naam om je eigen mappen te maken in Telegram; Ga naar ‘Chats toevoegen’ en selecteer de chats die je wilt toevoegen aan de map; Tik op ‘Gereed’ en ‘Maak’; Onderaan tik je op ‘Chats’, vervolgens vind je de gemaakte chatmappen bovenaan het scherm.

Telegram: tegenhanger van populaire WhatsApp

De berichtendienst Telegram is al jaren een populaire tegenhanger van WhatsApp. Dat komt onder meer doordat de app functies heeft die je niet in WhatsApp terugvindt. Daarnaast blijft de app zich regelmatig vernieuwen.

Wil je meer weten over Telegram? Of wil je meer handige tips voor deze concurrent van WhatsApp? In onderstaand artikel lees je alles wat je moet weten over de Telegram-app.

Lees meer: Telegram: 5 tips om alles uit de populaire chat-app te halen

